Pękła magiczna bariera, Lewandowski naprawdę to zrobił. Polak może świętować

Po wygranej 2:0 w derbowym meczu z Espanyolem jasnym stało się, że FC Barcelona w sezonie 2024/2025 zostanie mistrzem Hiszpanii. Tym samym wyniki dwóch ostatnich meczów w La Liga dla Katalończyków nie miały już większego znaczenia. Po porażce 2:3 z Villarrealem drużyna Hansiego Flicka w ostatniej kolejce mierzy się na wyjeździe z Athletic Bilbao. Na boisku od pierwszej minuty pojawił się Robert Lewandowski, który w końcówce kampanii przegrał rywalizację z Kylianem Mbappe w klasyfikacji strzelców hiszpańskiej ligi. Mimo to starcie z Bilbao dla Polaka było szczególne. Dlaczego?

Lewandowski strzelił 100. gola w barwach Barcelony! Ale to nie wszystko

W 14. minucie Lewandowski pierwszy raz trafił do siatki. Nie była to jednak kolejna, zwyczajna bramka 36-latka w barwach Barcelony. To trafienie było dużo bardziej wyjątkowe, ponieważ polski napastnik w starciu z Athletic Bilbao zapisał na swoim koncie równo 100. gola strzelonego dla klubu Joana Laporty, a trzy minuty później zdobył 101. bramkę.