Zarówno Kubrat Pulew, jak i Murat Gassijew nie podbiją już wagi ciężkiej, ale znając style ich walk, przed pojedynkiem można było oczekiwać, że w ringu nie powinno zabraknąć emocji. Obaj lubią boksować ofensywnie, nie stronią od wymian, przy czym pociąg pod hasłem "wielkie cele sportowe" obu odjechał.

Co za finał walki wieczoru! Rosjanin z pasem w wadze ciężkiej

Pulewa pamiętamy z walk z Władimirem Kliczką oraz Anthonym Joshuą, które bardzo boleśnie go zweryfikowały. A dwa lata temu walczył z będącym cieniem siebie samego Andrzejem Wawrzykiem. Gassijew to inny przypadek, patrząc w metrykę jest pięściarzem wciąż młodym jak na wagę ciężką (32 lata), jednak mającym za sobą bardzo poważne perturbacje zdrowotne. Polscy kibice doskonale go pamiętają, bo w 2017 roku walczył z Krzysztofem "Diablo" Włodarczykiem i znokautował Polaka już w trzeciej rundzie znakomitym ciosem na dół.

Walka w Dubaju miała swój ciężar gatunkowy, bo 44-letnia "Kobra" wniosła do ringu pas WBA Regular w królewskiej kategorii. Nie jest to oczywiście najważniejszy pas mistrzowski tej organizacji, właściwy należy do Ołeksandra Usyka, ale w boksie zawodowym trofea tego typu mają niemałe znaczenie. Bo torują drogę do sportowych i kasowych wyzwań.

Swego czasu Gassijew zrobił porządek w kategorii junior ciężkiej, ale tutaj początek wcale nie należał do młodszego o tuzin lat Rosjanina. Pierwsze rundy długo rozczarowywały, a na fajerwerki trzeba było zaczekać do piątej odsłony.

W pierwszej minucie szóstej rundy Pulew zadał akcję lewy-prawy prosty. Gassijew jednak świetnie skrócił dystans, jednym krokiem podszedł bliżej Bułgara i potężnie wystrzelił lewym sierpowym. Cios spadł idealnie na szczękę weterana, w sekundzie go skosił i ciężko rzucił na deski. Pulew wyłożył się jak długi, na plecach z rękami w geście poddania. Zaczął próbować się podnosić, ale nie był w stanie przezwyciężyć grawitacji. Sędzia ringowy widząc to przerwał liczenie i zasygnalizował koniec walki.

W teorii Gassijewa powinno czekać teraz starcie z gwiazdorem młodego pokolenia, kreowanym na nowego Mike'a Tysona - Mosesem Itaumą. O potędze młodego Brytyjczyka, urodzonego na Słowacji, boleśnie już zdążył przekonać się choćby Mariusz Wach.

