Nokaut! Pas w wadze ciężkiej zmienia właściciela. Rosjanin demoluje, Usyk patrzy

44-letni Kubrat Pulew (32-4, 14 KO) nie jest już posiadaczem pasa WBA Regular w wadze ciężkiej. W walce wieczoru pięściarzy, mających już dawno szczyt formy za sobą, triumfował Rosjanin Murat Gassijew (33-2, 26 KO). Na ringu w Dubaju doczekaliśmy się ciężkiego nokautu, który przyszedł w szóstej rundzie. Oto, co stało się z bułgarską "Kobrą" za sprawą zawodnika, który kilka lat temu zmierzył się z samym Ołeksandrem Usykiem. Teraz Ukrainiec mógł tylko patrzeć.

Zawodnik bokserski w czerwonych spodenkach po nokaucie leży na plecach na ringu, widoczny w powiększonym kadrze, podczas gdy drugi bokser z odsłoniętą klatką piersiową i czerwonymi rękawicami zbliża się do niego, a w tle widać bokserskich sędziów i matę.
Murat Gassijew (z prawej) ciężko znokautował Kubrata PulewaSIPAUSA/NEWSPIX.PL / X/@HamedBoxingPUSTE

Zarówno Kubrat Pulew, jak i Murat Gassijew nie podbiją już wagi ciężkiej, ale znając style ich walk, przed pojedynkiem można było oczekiwać, że w ringu nie powinno zabraknąć emocji. Obaj lubią boksować ofensywnie, nie stronią od wymian, przy czym pociąg pod hasłem "wielkie cele sportowe" obu odjechał.

Co za finał walki wieczoru! Rosjanin z pasem w wadze ciężkiej

Pulewa pamiętamy z walk z Władimirem Kliczką oraz Anthonym Joshuą, które bardzo boleśnie go zweryfikowały. A dwa lata temu walczył z będącym cieniem siebie samego Andrzejem Wawrzykiem. Gassijew to inny przypadek, patrząc w metrykę jest pięściarzem wciąż młodym jak na wagę ciężką (32 lata), jednak mającym za sobą bardzo poważne perturbacje zdrowotne. Polscy kibice doskonale go pamiętają, bo w 2017 roku walczył z Krzysztofem "Diablo" Włodarczykiem i znokautował Polaka już w trzeciej rundzie znakomitym ciosem na dół.

    Walka w Dubaju miała swój ciężar gatunkowy, bo 44-letnia "Kobra" wniosła do ringu pas WBA Regular w królewskiej kategorii. Nie jest to oczywiście najważniejszy pas mistrzowski tej organizacji, właściwy należy do Ołeksandra Usyka, ale w boksie zawodowym trofea tego typu mają niemałe znaczenie. Bo torują drogę do sportowych i kasowych wyzwań.

    Swego czasu Gassijew zrobił porządek w kategorii junior ciężkiej, ale tutaj początek wcale nie należał do młodszego o tuzin lat Rosjanina. Pierwsze rundy długo rozczarowywały, a na fajerwerki trzeba było zaczekać do piątej odsłony.

    W pierwszej minucie szóstej rundy Pulew zadał akcję lewy-prawy prosty. Gassijew jednak świetnie skrócił dystans, jednym krokiem podszedł bliżej Bułgara i potężnie wystrzelił lewym sierpowym. Cios spadł idealnie na szczękę weterana, w sekundzie go skosił i ciężko rzucił na deski. Pulew wyłożył się jak długi, na plecach z rękami w geście poddania. Zaczął próbować się podnosić, ale nie był w stanie przezwyciężyć grawitacji. Sędzia ringowy widząc to przerwał liczenie i zasygnalizował koniec walki.

    W teorii Gassijewa powinno czekać teraz starcie z gwiazdorem młodego pokolenia, kreowanym na nowego Mike'a Tysona - Mosesem Itaumą. O potędze młodego Brytyjczyka, urodzonego na Słowacji, boleśnie już zdążył przekonać się choćby Mariusz Wach.

    Bokser z odsłoniętą klatką piersiową, dumnie prezentujący mistrzowski pas, wokół niego stoją tancerki w czerwonych strojach oraz kilka innych osób, całość oświetlona przez reflektory sceniczne.
    Murat GasijewRich SchultzAFP
    Dwu bokserów w ringu, jeden z nich otrzymuje silny cios w twarz, co podkreśla dynamikę i intensywność walki. Sportowa atmosfera, rękawice bokserskie i bandy widoczne w tle, skupienie na akcji podczas pojedynku.
    Kubrat Pulew (z lewej)ANDREW COULDRIDGEAFP
    Dwóch bokserów w trakcie pojedynku na ringu, jeden z nich zadaje silny cios w głowę przeciwnika, który próbuje się osłonić rękawicami
    O potędze siły w pięściach Murata Gasijewa już w 2017 roku przekonał się Krzysztof "Diablo" Włodarczyk (z lewej)Abbie ParrAFP

