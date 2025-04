Media: Lionel Messi zdecydował ws. przyszłości. Wszystko już jasne

Po 21 latach spędzonych w Barcelonie Lionel Messi w 2021 roku przeniósł się do Paris Saint-Germain. Jego przygoda we Francji potrwała zaledwie dwa lata i okazała się kompletnym niewypałem. Po odejściu z paryskiej drużyny Argentyńczyk wprost mówił, że tak naprawdę nie chciał opuszczać stolicy Katalonii, a jego transfer do PSG był mocno wymuszony.

W sierpniu 2023 roku ośmiokrotny zdobywca Złotej Piłki na zasadzie wolnego transferu trafił do Interu Miami. Wszystko wskazuje na to, że właśnie tam mistrz świata z Kataru zawiesi buty na kołku. Obecnie Messi rozgrywa swój trzeci sezon w amerykańskim zespole. Do tej pory w dziewięciu spotkaniach strzelił łącznie aż osiem goli i zanotował trzy asysty. Reklama

Messi zostanie w Interze Miami? Te słowa mówią wszystko

Szczególnie w ostatnim meczu 37-latek błysnął geniuszem. Jego drużyna od 9. minuty przegrywała 0:1 w rewanżowym meczu ćwierćfinału Pucharu Mistrzów CONCACAF przeciwko Los Angeles FC. Wtedy to do akcji wkroczył Lionel Messi, który najpierw doprowadził do wyrównania, a w drugiej połowie trafił z rzutu karnego, dzięki czemu Inter zwyciężył 3:1 i awansował do półfinału. Tam zagra z Vancouver Whitecaps.

Nie trzeba podkreślać, że Argentyńczyk jest najważniejszym piłkarzem i największą gwiazdą klubu, jak i całej MLS. Tym samym kibice i działacze pragną, aby pozostał w Miami jak najdłużej. Jednocześnie nie należy jednak zapominać o jego kontrakcie, który wygasa dokładnie 31 grudnia tego roku. W związku z tym w mediach pojawiły się spekulacje dotyczące przyszłości Messiego w amerykańskiej drużynie.

Czy 37-latek wypełni umowę i zakończy karierę? Okazuje się, że nic bardziej mylnego. Według informacji przekazanych przez Davida Ornsteina z "The Athletic" legenda Barcelony ma zdecydować się na przedłużenie kontraktu. Reklama

Inter Miami jest bliski porozumienia z Lionelem Messim w sprawie przedłużenia kontraktu, dzięki któremu argentyński napastnik poprowadzi swoją drużynę na nowym stadionie Miami Freedom Park w przyszłym roku (...) Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, Messi wkrótce podpisze kontrakt, co będzie ogromnym wzmocnieniem dla klubu i Major League Soccer ~ napisał.

Oprócz tego dziennikarz "The Athletic" powołuje się na słowa dyrektora zarządzającego Interu Miami - Jorge Masa. - Gwiazdy ustawiają się w szeregu, aby stworzyć coś wspaniałego, piękną przyszłość dla klubu i Lionela. To będzie wyłącznie jego decyzja. Spodziewam się, że w ciągu najbliższych dwóch-trzech miesięcy będziemy musieli wszystko ustalić. Moją nadzieją zawsze było zobaczyć Messiego grającego na naszym nowym stadionie w 2026 roku. Mam nadzieję, że tak się stanie - powiedział Mas, cytowany przez Ornsteina.

Lionel Messi do tej pory w sumie rozegrał dla Interu Miami 48 meczów. W nich aż 42 razy wpisywał się na listę strzelców, do tego dołożył 21 asyst. Jego zespół jest obecnie wiceliderem w tabeli Konferencji Wschodniej, mając na koncie 14 punktów.

Lionel Messi / CHRIS ARJOON / AFP

