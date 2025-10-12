Media: Barcelona zdecydowana ws. przyszłości Lewandowskiego. To koniec

Robert Lewandowski odpoczywa obecnie od zmagań w barwach FC Barcelona - choć "odpoczywa" to raczej zbyt duże słowo patrząc na fakt, że futbolista trenuje obecnie intensywnie w ramach zgrupowania reprezentacji Polski i szykuje się do bardzo ważnego występu "Biało-Czerwonych" przeciw Litwie w el. MŚ.

O "Lewym" - i jego przyszłości w Katalonii - pozostaje tymczasem niezmiennie głośno w mediach z Półwyspu Iberyjskiego. Po raz kolejny pojawił się tu sygnał świadczący o tym, że rozbrat piłkarza z FCB jest już blisko...

FC Barcelona zakończy współpracę z Lewandowskim? "Decyzja zapadła"

"Decyzja FC Barcelona o nieprzedłużaniu kontraktu Roberta Lewandowskiego z każdym dniem zyskuje na znaczeniu. Jego wiek, spadek formy i fakt, że nie jest już w stanie wywierać presji na rywali w takim samym tempie, jak pozostali koledzy z drużyny, wyraźnie to potwierdzają" - napisał dosadnie Alfredo Martinez, dziennikarz "Diario Sport".

"Decyzja zapadła: 37-letni polski napastnik zakończy już swoją przygodę z Barceloną. Nie będzie kontynuował gry w przyszłym sezonie, a niezbędne kroki w celu znalezienia dla niego następcy są już podejmowane, co jest priorytetem w planowaniu kolejnej kampanii, obok pozyskania prawego obrońcy" - dodał autor.

Tu też powraca temat dwóch nazwisk, które są w ostatnich tygodniach i miesiącach stale wymieniane w kontekście wypełniania luki po ewentualnym odejściu Lewandowskiego z "Blaugrany" - pierwsze, to "głośniejsze" to Julian Alvarez (obecnie Atletico Madryt), a drugie to Karl Etta Eyong (Levante).

Na ten moment faktycznie nie widać sygnałów dotyczących tego, by negocjowana była prolongata kontraktu "RL9" z Barceloną - do końca sezonu pozostało jednak jeszcze sporo czasu, więc sytuacja będzie warta szczególnej uwagi...

FC Barcelona szykuje się do starcia z Gironą. W dalszej perspektywie... "El Clasico"

"Barca" tymczasem powróci do zmagań w Primera Division już 18 października, mierząc się z ekipą Girony. Po niedawnej wpadce z Sevillą (1:4) podopieczni Hansiego Flicka muszą bezwzględnie zatriumfować nad "Blanc-i-Vermells" - dzięki temu jeśli pod koniec października ograją Real Madryt w "El Clasico" znów wespną się na pozycję liderów rozgrywek.

Robert Lewandowski JOSEP LAGO AFP

Robert Lewandowski MATTHIEU MIRVILLE AFP

Robert Lewandowski i Hansi Flick Dennis Agyeman / Spain DPPI / DPPI via AFP / ZUMA/NEWSPIX.PL AFP