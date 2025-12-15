Wyjechał z Polski, w 5 miesięcy sprzedał 100 nieruchomości. Wydaje po 2 tys. dolarów na życie

Piotr Pająk to urodzony w 1989 roku influencer związany ze sportami walki, były zawodnik amatorskiego brazylijskiego jiu-jitsu czy muay thai. Na koncie ma też cztery pojedynki w polskich federacjach freak fightowych - dwie w FAME MMA i po jednej w Clout i Prime Show (rekord 1-3). Największą rozpoznawalność zapewniło mu prowadzenie podróżniczego kanału na YouTube "Podróże wojownika", który przekroczył już milion subskrybentów.

Po raz pierwszy w Tajlandii pojawił się w 2011 roku. Był to wtedy na tyle egzotyczny kierunek, że na miejscu spotkał tylko kilku rodaków, a jego mama martwiła się, że leci na "koniec świata". Jak mówił w podcaście "W cieniu sportu" u Łukasza Kadziewicza, wybrał się tam dla zabawy, a złapał bakcyla tajskiego boksu.

- Wtedy miałem marzenie, żeby przylatywać tam co roku, aż w końcu się wyprowadzić i tam zamieszkać. W 2018 r. się wyprowadziłem, powiedziałem, że to już mój dom [...]. Mam tam dom, piękną kobietę, brata, biznes. Wszystko mam - przyznawał we wrześniu 2024 roku.

Wyśmiewał przy tym teorie wskazujące na ten kraj jako element "trzeciego świata". Podkreślał nowoczesność Bangkoku, jego wieżowce i infrastrukturę. Był zdania, że nie ma ani jednego takiego miasta na Starym Kontynencie. Jak stwierdził, dostrzega u Polaków spory wzrost zainteresowania tym kierunkiem. Jest to związane z jego działalnością zawodową w agencji nieruchomości.

Widzę to, mamy bardzo dużo pytań. Ludzie chcą zmieniać coś w życiu. Wiedzą, że w Europie jest coraz gorzej [...] Więcej nie możesz, niż możesz, a tam jednak masz luz

Piotr Pająk z "Podróży Wojownika" inwestuje w branży nieruchomości. Tajlandia stała się jego domem

Jego dobra passa życiowa trwa, o czym można się było przekonać w listopadzie 2025 r. na YouTube u rentiera Kuby Midela. Został zachęcony przez gospodarza kanału do podzielenia się swoimi finansowymi nawykami.

- Teraz zarabiam dość sporo, nie mogę narzekać na to. Dwa tysiące dolarów zostawiam sobie na życie, chyba że akurat mam jakąś podróż i wiem, że bilety będą drogie, jakiś kraj droższy. Całą resztę od razu inwestuję. Ja nie mam żadnych pieniędzy na koncie, nic, zero totalnie. Zostawiam tyle, ile trzeba na przeżycie. Wszystko jest inwestowane. W stu procentach zaufałem temu rynkowi - powiedział.

Wraz z agencją posiada mieszkania między innymi w pobliżu plaży Karon Beach w mieście Phuket - ma tam ich dokładnie 6. Tłumaczył Midelowi, że przychód pasywny z ich wynajmu przyniesie ponad 5 tysięcy złotych miesięcznie za każde z nich.

"Wielki sukces Twins Real Estate Phuket. Właśnie dzisiaj sprzedaliśmy naszą 100. nieruchomość w tym roku! Dziękujemy wszystkim za zaufanie i cieszymy się że mogliśmy dołożyć małą cegiełkę do zmiany waszego życia na lepsze. Kochamy Tajlandię" - ogłosiła agencja pod koniec maja 2025 r. "Setka" więc pękła w ciągu pięciu miesięcy.

CEO jest Paweł Pająk, pracują w niej też jego żona Monika i właśnie brat bliźniak - Piotr.

