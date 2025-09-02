Lewandowski i spółka dostali sygnał, jest decyzja UEFA. Będzie przeprowadzka

FC Barcelona od dłuższego czasu swoje domowe mecze rozgrywała na mieszczącym się na wzgórzu Montjuic Estadi Olimpic - a wszystko to było związane z całkowitą przebudową Camp Nou, która... wciąż i wciąż się przeciąga.

Na horyzoncie pojawił się kolejny problem z tym związany - "Barca" dalej nie powróciła do swego nowego - starego domu, a tymczasem już 1 października rozegra swoje pierwsze domowe spotkanie w Lidze Mistrzów i to nie przeciwko byle komu, bo zespołowi Paris Saint-Germain.

UEFA ma nagiąć zasady dla FC Barcelona. Mecz z PSG niczego jeszcze nie przesądzi

Regulamin Champions League nie pozostawia jednak wątpliwości - każda drużyna musi rozegrać wszystkie spotkania fazy ligowej na własnym terenie na jednym i tym samym obiekcie. Jeśli więc "Duma Katalonii" nie zdążyłaby z oddaniem Camp Nou do użytku przed początkiem przyszłego miesiąca, to... "utknęłaby" w tym przypadku na Montjuic aż do końca stycznia, przynajmniej w teorii.

Interesujące wieści dla Lewandowskiego, Szczęsnego i spółki w tym temacie przekazało jednak RAC1 - UEFA ma bowiem podobno... zrobić wyjątek dla "Blaugrany" i umożliwić jej przeprowadzkę już w trakcie fazy ligowej, oczywiście o ile CN będzie spełniać już wszystkie stosowne wymogi.

Uargumentowane ma to być faktem, że problemy FCB dotyczące powrotu na swój dawny stadion wynikają z "przyczyn niezależnych", natomiast RAC1 sugeruje przy tym, że Joan Laporta zdołał wykorzystać swój talent negocjacyjny w rozmowach z szefem UEFA, Aleksandrem Ceferinem, z którym łączą go dobre relacje.

W pierwszej kolejce LM "Barca" uda się jednak na wyjazd - 18 września zmierzy się na St. James' Park z Newcastle United. W ramach pierwszego etapu Champions League podopieczni Hansiego Flicka zagrają ponadto - po zmaganiach z PSG - również z Olympiakosem Pireus, Clube Brugge, Chelsea, Eintrachtem Frankfurt, Slavią Praga i FC Kopenhaga.

Na czas remontu Camp Nou FC Barcelona domowe mecze rozgrywa na Estadi Olímpic Lluís Companys PAU BARRENA AFP

Joan Laporta JOSEP LAGO / AFP AFP