Grał dla Hiszpanii, Urban chciał go w polskiej kadrze. Padła kluczowa decyzja

Od dawna Yarek Gąsiorowski wzbudza w polskiej piłce spore emocje. Wszystko za sprawą polskich korzeni, bowiem jego ojciec, Robert pochodzi z Polski. Urodzony we Włocławku wyemigrował do Hiszpanii, gdzie związał się z Hiszpanką, z którą ma dwójkę dzieci, w tym właśnie młodego piłkarza.

Defensor jeszcze jakiś czas temu reprezentował Valencię, a w minione okienko transferowe za blisko 10 milionów euro przeniósł się do PSV Eindhoven. Tam od razu wskoczył do podstawowego składu i zbiera bardzo pozytywne opinie. Jego forma została dostrzeżona przez selekcjonera hiszpańskiej kadry do lat 21 i doceniona poprzez pierwsze w życiu powołanie do tej reprezentacji.

W 2024 roku wraz z zespołem U-19 spisał się świetnie w mistrzostwach Europy. Jego drużyna zdobyła złote medale, a on sam znalazł się w najlepszej "11" turnieju. Od tamtego czasu Gąsiorowski ma tylko jeden cel. Jak wówczas przyznał w rozmowie z "Eleven Sports", interesuję go tylko gra dla reprezentacji Hiszpanii.

PZPN i Urban spróbowali, efekty widoczne

Co ciekawe, jak ustalił Przegląd Sportowy mimo takich deklaracji 20-latka PZPN i Jan Urban zdecydowali podjąć próbę przekonania go do zmiany zdania i gry dla "Biało-Czerwonych".

- PZPN z Urbanem na czele postanowili skontaktować się z Yarkiem Gąsiorowskim i zapytać wprost, czy byłby zainteresowany grą dla reprezentacji Polski. Zawodnik postawił jednak sprawę jasno: chce reprezentować barwy hiszpańskie - czytamy w artykule Jarosława Kolińskiego.

Wiele wskazuje zatem, że Gąsiorowski definitywnie odmówił Polsce i nie zobaczymy go w koszulce z orzełkiem na piersi.

