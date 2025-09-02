Grał dla Hiszpanii, Urban chciał go w polskiej kadrze. Padła kluczowa decyzja
Szerokim echem odbiły się niedawne powołania Jana Urbana na wrześniowe zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski. W gronie powołanych znalazł się m.in. Przemysław Wiśniewski czy wracający po blisko dwóch latach Tomasz Kędziora. Jak ustalił Przegląd Sportowy Onet PZPN oraz nowy selekcjoner próbowali namówić do gry dla Polski Yarka Gąsiorowskiego. Obrońca ma jednak nieco inne plany.
Od dawna Yarek Gąsiorowski wzbudza w polskiej piłce spore emocje. Wszystko za sprawą polskich korzeni, bowiem jego ojciec, Robert pochodzi z Polski. Urodzony we Włocławku wyemigrował do Hiszpanii, gdzie związał się z Hiszpanką, z którą ma dwójkę dzieci, w tym właśnie młodego piłkarza.
Defensor jeszcze jakiś czas temu reprezentował Valencię, a w minione okienko transferowe za blisko 10 milionów euro przeniósł się do PSV Eindhoven. Tam od razu wskoczył do podstawowego składu i zbiera bardzo pozytywne opinie. Jego forma została dostrzeżona przez selekcjonera hiszpańskiej kadry do lat 21 i doceniona poprzez pierwsze w życiu powołanie do tej reprezentacji.
W 2024 roku wraz z zespołem U-19 spisał się świetnie w mistrzostwach Europy. Jego drużyna zdobyła złote medale, a on sam znalazł się w najlepszej "11" turnieju. Od tamtego czasu Gąsiorowski ma tylko jeden cel. Jak wówczas przyznał w rozmowie z "Eleven Sports", interesuję go tylko gra dla reprezentacji Hiszpanii.
PZPN i Urban spróbowali, efekty widoczne
Co ciekawe, jak ustalił Przegląd Sportowy mimo takich deklaracji 20-latka PZPN i Jan Urban zdecydowali podjąć próbę przekonania go do zmiany zdania i gry dla "Biało-Czerwonych".
- PZPN z Urbanem na czele postanowili skontaktować się z Yarkiem Gąsiorowskim i zapytać wprost, czy byłby zainteresowany grą dla reprezentacji Polski. Zawodnik postawił jednak sprawę jasno: chce reprezentować barwy hiszpańskie - czytamy w artykule Jarosława Kolińskiego.
Wiele wskazuje zatem, że Gąsiorowski definitywnie odmówił Polsce i nie zobaczymy go w koszulce z orzełkiem na piersi.