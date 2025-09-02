Partner merytoryczny: Eleven Sports

Grał dla Hiszpanii, Urban chciał go w polskiej kadrze. Padła kluczowa decyzja

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

Szerokim echem odbiły się niedawne powołania Jana Urbana na wrześniowe zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski. W gronie powołanych znalazł się m.in. Przemysław Wiśniewski czy wracający po blisko dwóch latach Tomasz Kędziora. Jak ustalił Przegląd Sportowy Onet PZPN oraz nowy selekcjoner próbowali namówić do gry dla Polski Yarka Gąsiorowskiego. Obrońca ma jednak nieco inne plany.

Jan Urban
Jan UrbanMicha³ MeissnerPAP

Od dawna Yarek Gąsiorowski wzbudza w polskiej piłce spore emocje. Wszystko za sprawą polskich korzeni, bowiem jego ojciec, Robert pochodzi z Polski. Urodzony we Włocławku wyemigrował do Hiszpanii, gdzie związał się z Hiszpanką, z którą ma dwójkę dzieci, w tym właśnie młodego piłkarza.

Defensor jeszcze jakiś czas temu reprezentował Valencię, a w minione okienko transferowe za blisko 10 milionów euro przeniósł się do PSV Eindhoven. Tam od razu wskoczył do podstawowego składu i zbiera bardzo pozytywne opinie. Jego forma została dostrzeżona przez selekcjonera hiszpańskiej kadry do lat 21 i doceniona poprzez pierwsze w życiu powołanie do tej reprezentacji.

Zobacz również:

Jan Urban i Zbigniew Boniek
Reprezentacja

Tuż przed debiutem cios w Urbana. Zbigniew Boniek poszedł na całość, wytknął to

Łukasz Olszewski
Łukasz Olszewski

    W 2024 roku wraz z zespołem U-19 spisał się świetnie w mistrzostwach Europy. Jego drużyna zdobyła złote medale, a on sam znalazł się w najlepszej "11" turnieju. Od tamtego czasu Gąsiorowski ma tylko jeden cel. Jak wówczas przyznał w rozmowie z "Eleven Sports", interesuję go tylko gra dla reprezentacji Hiszpanii.

    PZPN i Urban spróbowali, efekty widoczne

    Co ciekawe, jak ustalił Przegląd Sportowy mimo takich deklaracji 20-latka PZPN i Jan Urban zdecydowali podjąć próbę przekonania go do zmiany zdania i gry dla "Biało-Czerwonych".

    - PZPN z Urbanem na czele postanowili skontaktować się z Yarkiem Gąsiorowskim i zapytać wprost, czy byłby zainteresowany grą dla reprezentacji Polski. Zawodnik postawił jednak sprawę jasno: chce reprezentować barwy hiszpańskie - czytamy w artykule Jarosława Kolińskiego.

    Wiele wskazuje zatem, że Gąsiorowski definitywnie odmówił Polsce i nie zobaczymy go w koszulce z orzełkiem na piersi.

    Jakim składem Polska zagra w debiucie Jana Urbana? WIDEOPolsat SportPolsat Sport

    Zobacz również:

    Jan Urban
    Reprezentacja

    Zmiana planów Polaków tuż przed wylotem do Holandii. Inaczej się nie dało

    Bartosz Nawrocki
    Bartosz Nawrocki
    Jan Urban
    Jan UrbanPiotr MatusewiczEast News
    Mężczyzna w garniturze i okularach wypowiada się na tle ściany z logotypami sponsorów podczas konferencji prasowej.
    Jan UrbanAndrzej Iwańczuk/ReporterEast News
    Yarek Gąsiorowski
    Yarek Gąsiorowski David Aliaga/NurPhoto via Getty ImagesAFP

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja