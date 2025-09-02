Zmiana planów Polaków tuż przed wylotem do Holandii. Inaczej się nie dało

Reprezentanci Polski zjechali się do hotelu Monopol w Katowicach. Rozpoczęło się bowiem zgrupowanie, które jest bardzo ważne w kontekście walki o awans na mistrzostwa świata w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. W czwartek zagramy z Holandią na wyjeździe. Z kolei w najbliższą niedzielę biało-czerwoni będą chcieli się zrewanżować na Finlandii za czerwcową porażkę. To spotkanie odbędzie się na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Oba mecze będzie można obejrzeć w TVP 1. W naszym serwisie przeprowadzimy również relację tekstową. Link do spotkania Holandii z Polską znajduje się TUTAJ.

Transfer w ostatni dzień okna transferowego w Anglii. Kiwior zawodnikiem Porto

Kilka dni trwała saga transferowa z udziałem Jakuba Kiwiora. Ostatecznie w ostatni dzień okna transferowego w Anglii wszystko stało się jasne. Polak opuścił szeregi Arsenalu i dołączył do Jana Bednarka w FC Porto. Portugalska ekipa już ogłosiła przenosiny biało-czerwonego defensora.

Rozwiń

Sam zawodnik pożegnał się z Arsenalem za pośrednictwem swojego Instagrama.

- Chciałbym podziękować wszystkim osobom i fanom, których spotkałem podczas mojej podróży w Arsenalu. To były niezapomniane chwile, które zostaną ze mną na zawsze. Dziękuję, Gunners - czytamy.

Rozwiń

Jakub Kiwior odszedł do Porto na zasadzie wypożyczenia z obowiązkiem wykupu. Według informacji Meczyków, Portugalczycy mają zapłacić za Polaka w sumie 27 milionów euro. Kontrakt Kiwiora z Porto ma obowiązywać przez 5 lat.

Zmiana planów w reprezentacji Polski. Chodzi o Jakuba Kiwiora

Jakub Kiwior oraz jego agent sfinalizowali przenosiny do FC Porto. Polak spotkał się też z prezydentem klubu Andre Villasem-Boasem. Teraz dołączy do pozostałych kolegów z reprezentacji w Katowicach.

W związku z transferowymi obowiązkami Kiwiora, ten nie mógł być obecny na poniedziałkowym treningu. Selekcjoner Jan Urban tłumaczył na konferencji prasowej, że obrońca "załatwia swoje sprawy" związane z przenosinami, jak się niedługo później okazało, do FC Porto. Dlatego też trener Polaków postanowił zmienić nieco dzisiejsze plany.

Jak informuje TVP Sport, Jan Urban zmienił godzinę dzisiejszego treningu reprezentacji Polski. Początkowo sesja miała się odbyć o 11:30. Przeniesiono ją jednak na 17:15. Dlaczego? Dziennikarz TVP Sport Mateusz Miga tłumaczy to tym, że selekcjoner chce dać piłkarzom więcej czasu na odpoczynek. Poza tym, sam Jakub Kiwior może na spokojnie dotrzeć do Katowic, a przy okazji odpocząć po podróży.

Jakub Kiwior to ważny element układanki Jana Urbana. Szkoleniowiec preferuje grę czwórką obrońców, a nowy zawodnik FC Porto to jedyny nominalny lewy obrońca, który operuje lewą nogą.

Bułgaria - Polska. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Jakub Kiwior (od prawej) Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Jan Urban Micha³ Meissner PAP

Jakub Kiwior i Robert Lewandowski w reprezentacji Polski Andrzej Iwańczuk/Reporter East News