Legia Warszawa latem spełniła cel minimum jaki przed nią postanowiono jeszcze przed rozpoczęciem sezonu. Zdobywca Pucharu Polski zdołał awansować do fazy ligowej europejskich pucharów. To da warszawskiemu klubowi przede wszystkim zastrzyk finansowy i dodatkową ekspozycję na polu międzynarodowym. Dla kibiców oznacza to duże emocje trwające aż do połowy grudnia.

Legia grę rozpoczęła od eliminacji Ligi Europy. Początkowo wszystko szło zgodnie z planem, polski klub potrafił pokonać FK Aktobe oraz Banika Ostrawa. Przeciwnikiem zbyt mocnym okazał się AEK Larnaka, a o niepowodzeniu zdecydowała przede wszystkim odniesiona na Cyprze porażka 1:4.

Kluczowym dwumeczem wprowadzającym Legię do fazy ligowej Ligi Konferencji była potyczka z Hibernian FC. Przez 135 minut wszystko szło zgodnie z planem, Szkoci w przeciągu jednej połowy musieli odrobić dwie bramki straty, by doprowadzić do dogrywki. Udało im się tego, a po trzecim golu straconym w przeciągu 11 minut to rywal "Legionistów" był w kolejnej rundzie.

Legię swoimi golami uratowali Juergen Elitim oraz Mileta Rajović. Warszawska drużyna w fazie ligowej Ligi Konferencji zmierzy się z Samsunsporem, Szachtarem Donieck, NK Celje, Spartą Praga, Noah Erewan oraz Lincoln Red Imps. Pierwszy mecz odbędzie się 2 października o godz. 21:00 na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej.

Legia szybko odpowiedziała na kontuzję Nsame. Nowy napastnik ma przeszłość w Lidze Mistrzów i ... Ekstraklasie

Pomimo awansu Legia wciąż ma swoje problemy. W niedzielnym przegranym 1:2 ligowym meczu z Cracovią groźnej kontuzji doznał Jean Pierre Nsame. W przypadku najlepszego strzelca "Wojskowych" w tym sezonie wszelkie pesymistyczne prognozy znalazły swoje poparcie w oficjalnym komunikacie. 32-latek zerwał ścięgno Achillesa i czeka go operacja oraz kilkumiesięczna rehabilitacja. Mówi się, że Nsame do gry wróci dopiero wiosną.

Legia w jednej chwili straciła swojego głównego napastnika. W klubie wciąż pozostali Mileta Rajović, a także Migouel Alfarela i Ilja Szkurin, których odejście w ostatniej chwili zostało zablokowane. Wtorkowy komunikat klubu sprawił jednak, że trener Edward Iordanescu już po zakończeniu przerwy reprezentacyjnej będzie miał do dyspozycji nowego napastnika.

Legia podpisała dwuletni kontrakt z Antonio Colakiem, który ostatni sezon spędził we włoskiej drugoligowej Spezii. Chorwacki napastnik jest polskim kibicom bardzo dobrze znany z występów w Lechii Gdańsk, co miało miejsce w sezonie 2014/15. Po wyjeździe z Polski nowy zawodnik Legii zwiedził wiele klubów, zaliczając przy okazji występy w Bundeslidze oraz europejskich pucharach.

Colak może pochwalić się grą w Lidze Mistrzów (jako zawodnik Malmo FF oraz Rangers FC), a także Ligi Europy oraz Ligi Konferencji (w barwach PAOK-u Saloniki). W barwach HNK Rijeka potrafił strzelić 20 goli w jednym sezonie chorwackiej ekstraklasy. Nowy nabytek Legii ostatni sezon miał jednak mocno przeciętny. Na boiskach Serie B w 24 występach zanotował tylko jedno trafienie.

Wszystko wskazuje na to, że nie jest to ostatni transfer Legii podczas powoli kończącego się okienka transferowego w Ekstraklasie. Według informacji portalu "Meczyki.pl" we wtorek ma zostać sfinalizowane sprowadzenie Kacpra Urbańskiego. Cała transakcja musi zostać sfinalizowana do końca dnia. Urbański tym samym dołączy do innego reprezentanta Polski Kamila Piątkowskiego, który w ostatnich dniach parafował umowę ze zwycięzcą ostatniego Pucharu Polski. Ponadto Legia wypożyczyła z niemieckiego Freiburga Noah Weißhaupta.

Antonio Colak w przeszłości był zawodnikiem Lechii Gdańsk. Na zdjęciu radość z nieuznanego gola podczas meczu z Legią Warszawa (11 kwietnia 2015 rok) Wojciech Strozyk/REPORTER East News

Legia Warszawa - Hibernian Beata Zawadzka East News