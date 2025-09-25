Lewandowski blisko odejścia z Barcelony, to ma być jego następca. Flick ma kandydata

Robert Lewandowski już od ponad trzech lat święci wielkie sukcesy w koszulce FC Barcelona - ale ten rozdział jego piłkarskiej kariery zdaje się powoli zmierzać ku swemu zdecydowanemu zakończeniu.

Umowa Polaka z "Dumą Katalonii" jest bowiem ważna jeszcze tylko do końca bieżącego sezonu i... hiszpańskie media na razie wskazują, że raczej nie będzie ona prolongowana. Gdyby scenariusz o opuszczeniu "Barcy" przez "Lewego" faktycznie się ziścił, ktoś musiałby zająć jego miejsce w składzie. Ktoś, kto byłby gwarantem naprawdę licznych goli.

FC Barcelona szuka następcy Lewandowskiego. Gwiazda Bundesligi w orbicie zainteresowań Katalończyków

Na ten moment trener Hansi Flick w kwestii "dziewiątki" rotuje między Lewandowskim a Ferranem Torresem, ale sama obecność "El Tiburona" mogłaby być niewystarczająca w kwestii zapełnienia późniejszej luki po "RL9". Tymczasem niemiecki "Bild" przedstawił intrygujące wieści w całym tym kontekście.

Wedle informacji dziennika Flick ma bowiem spoglądać przychylnym okiem na Serhou Guirassy'ego, superstrzelca Borussii Dortmund, który w poprzedniej kampanii we wszystkich rozgrywkach zdobył łącznie 38 goli i odnotował dziewięć asyst. W obecnym sezonie ma on zaś zapisanych przy swym nazwisku już pięć trafień i jedno kluczowe podanie.

Klauzula wykupu Guirassy'ego w teorii wynosi aż 100 mln euro, ale pewne zapisy w jego kontrakcie sprawiają, że kwotę tę będzie można zbić nawet do poziomu 60 mln euro, co wciąż jest oczywiście dużą sumą, ale jednak nie zaporową. Najbliższe miesiące pokażą, czy Barcelona utrzyma swoje zainteresowanie Gwinejczykiem.

Robert Lewandowski i spółka tymczasem szykują się już do kolejnego starcia w Primera Division - 25 września o godz. 21.30 wybrzmi pierwszy gwizdek w meczu FCB przeciwko Realowi Oviedo. Zapraszamy do śledzenia tekstowej relacji na żywo wraz z Interią Sport:

