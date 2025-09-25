Możliwa nagła przeprowadzka Lewandowskiego. Jest realna data, decydują kwestie bezpieczeństwa

Jednym z najważniejszych celów rządów Joana Laporty było wybudowanie nowego Camp Nou i jak najszybszy powrót na ten legendarny obiekt. Plany przewidywały, że Barcelona na częściowo wzniesionym stadionie zagra jeszcze pod koniec ubiegłego roku. Od tamtej pory kolejne daty powrotu pozostają jedynie niespełnionymi obietnicami, bo Duma Katalonii wciąż gra na zastępczych stadionach i czeka na częściowe otwarcie Camp Nou.

Z każdym upływającym tygodniem powrót na główny obiekt Barcelony staje się coraz bardziej prawdopodobny, ale cierpliwość fanów ze stolicy Katalonii powoli się wyczerpuje. Na ten moment jest jasne, że przed kolejną przerwą na występy drużyn narodowych Blaugrana na Camp Nou nie zagra. W rozmowie na antenie radia RAC 1 burmistrz Barcelony wyjawił, co obecnie stoi na przeszkodzie rozgrywania meczów na Camp Nou.

Kiedy FC Barcelona wróci na Camp Nou? Jest kolejna data

Jaume Collboni podkreślił, że rozwiązanie niedogodnej sytuacji dla klubu jest zarówno celem miasta, jak i FC Barcelona. "Chcę podkreślić, że Barcelona i ratusz mają najwyższy interes, aby prace przebiegały dobrze, bo stadion będzie ważny również dla miasta" - podkreślił włodarz stolicy Katalonii. Dodał jednocześnie, że jeśli służby nie dadzą zielonego światła, klub nie uzyska licencji. I to właśnie kwestie bezpieczeństwa na stadionie są kluczową sprawą dla Collboniego.

"Naszym najwyższym priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa kibicom, którzy pojawią się na obiekcie" - dodał. "Chcemy, aby mieszkańcy mogli korzystać z dzielnicy i aby prace się zakończyły, ale w sposób odpowiedni. Moim obowiązkiem jest chronić mieszkańców i zapewnić im bezpieczeństwo" - podkreślił Collboni. Kiedy zatem Barcelona może wrócić na Camp Nou?

Jak podają hiszpańskie media, klub zobowiązał się usunąć wszystkie uchybienia, ale chce potwierdzenia, że po ich usunięciu otrzyma licencję na grę na Spotify Camp Nou. Obecnie przewiduje się, że Barcelona na swoim obiekcie może zagrać 18 października. Wówczas Blaugrana mierzyć się będzie z Gironą. Czy w końcu będzie to ta data, na którą czekają fani mistrzów Hiszpanii? Okaże się w najbliższych tygodniach.

Na czas remontu Camp Nou FC Barcelona domowe mecze rozgrywa na Estadi Olímpic Lluís Companys PAU BARRENA AFP

Na Camp Nou trwają prace AFP