To była "polska noc" w Chicago. Ringowa wojna, a później szybki nokaut. Koniec marzeń o tytule

Maciej Brzeziński

Andrzej Gołota czterokrotnie walczył o pas mistrza świata wagi ciężkiej. Nasz wybitny pięściarz jednak nigdy nie założył go na swoich biodrach. Ostatni raz szansę na tytuł miał nieco ponad 20 lat temu. Wówczas oczy całej Polski skierowane były na United Center w Chicago. I to nie tylko ze względu na Gołotę. Tamtego dnia swoją mistrzowską historię zaczął pisać Tomasz Adamek, na którego mało kto liczył.

Dwóch bokserów w trakcie intensywnej wymiany ciosów na ringu, wokół zgromadzona publiczność, w prawym górnym rogu widać małą wstawkę ze zdjęciem jednego z zawodników siedzącego na macie ringu po zakończonej walce.
Ponad 20 lat temu odbyła się jedna z najważniejszych gal w historii polskiego boksuJonathan Daniel / Getty Images North America / Getty Images via AFP / JEFF HAYNES / AFPAFP

Andrzej Gołota to legenda polskiego sportu. W 1988 roku został brązowym medalistą igrzysk olimpijskich w Seulu, a kilka lat później rozpoczął zawodową karierę. Polak czterokrotnie walczył o mistrzostwo świata wagi ciężkiej. W 1997 roku przegrał z Lennoksem Lewisem, w 2004 roku najpierw zremisował z Chrisem Byrdem, a kilka miesięcy później przegrał na punkty z Johnem Ruizem. Ostatnią szansę otrzymał w 15 maja 2005 roku.

Koniec Gołoty, początek Adamka. Cały świat widział tę galę

To właśnie tego dnia odbyła się jedna z najważniejszych gal w historii polskiego boksu. Walką wieczoru było starcie Andrzeja Gołoty z Lemonem Brewsterem o pas mistrza świata WBO.

Walka Polaka z Amerykaninem była wyczekiwana przez kibiców w całej Polsce, ale to nie był jedyny polski akcent na gali w Chicago. Wcześniej na ringu pojawili się Tomasz Adamek i Paul Briggs. Stawką pojedynku był pas WBC w wadze półciężkiej. "Góral" walczył ze złamanym nosem i praktycznie niewielu kibiców wówczas na niego liczyło. Polski pięściarz kontuzji nabawił się na jednym z treningów, ale to nie powstrzymało go przed najważniejszą walką w swoim życiu. Ponadto w pojedynku z Australijczykiem kontuzja mu się bardzo szybko odnowiła. Mordercza walka trwała 12 rund, a na twarzach obu pięściarzy było widać efekty tej ringowej wojny. Ostatecznie sędziowie orzekli, że wygrał Polak dwa do remisu. Tym samym Adamek po raz pierwszy (ale nie ostatni) został mistrzem świata.

Ostatnia szansa Gołoty. Klęska po 53 sekundach

Wielu kibiców wówczas pierwszy raz usłyszało o Adamku. Fani jednak czekali na Gołotę. Tym bardziej, że Polak w starciu z Brewsterem uważany był za faworyta. Amerykanin rzucił się na Gołotę od pierwszego gongu. Po 53 sekundach było już po wszystkim. Sędzia przerwał pojedynek, w którym Polak był tylko tłem dla rywala.

- Kiedy zabrzmiał gong, Gołota zamiast boksować, chciał iść ze mną na wymianę, cios za cios. Posłuchaj - nie było wtedy zbyt wielu ludzi na świecie, którzy mieliby szanse walcząc ze mną w ten sposób, więc to mi bardzo pasowało. Ja wściekły, on tuż przede mną - trudno było Gołoty nie trafić - wspominał po latach Brewster w rozmowie z polsatsport.pl.

Tamten pojedynek praktycznie zakończył karierę Gołoty. Pięściarz pojawił się w ringu jeszcze kilka razy, ale nie dostał już nigdy więcej szansy na zdobycie upragionego pasa.

Andrzej Gołota w swoim naturalnym środowisku. Teraz z wysokości stolika dla VIP-ów przypomni sobie rozgrywki ligowe, które wracają w Polsce po ponad dwóch dekadach
Andrzej Gołota w swoim naturalnym środowisku. Teraz z wysokości stolika dla VIP-ów przypomni sobie rozgrywki ligowe, które wracają w Polsce po ponad dwóch dekadachLukasz Kalinowski/East NewsEast News
Tomasz Adamek
Tomasz AdamekJonathan DanielAFP
Bokser w białych spodenkach siedzi na macie ringu bokserskiego, oparty o liny i wyraźnie wyczerpany lub znokautowany. Obok niego sędzia pochyla się, prawdopodobnie odliczając czas. W tle widać tłum kibiców obserwujących przebieg walki.
Andrzej Gołota przegrał z Lemonem BrewsteremJEFF HAYNESAFP

