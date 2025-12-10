Andrzej Gołota to legenda polskiego sportu. W 1988 roku został brązowym medalistą igrzysk olimpijskich w Seulu, a kilka lat później rozpoczął zawodową karierę. Polak czterokrotnie walczył o mistrzostwo świata wagi ciężkiej. W 1997 roku przegrał z Lennoksem Lewisem, w 2004 roku najpierw zremisował z Chrisem Byrdem, a kilka miesięcy później przegrał na punkty z Johnem Ruizem. Ostatnią szansę otrzymał w 15 maja 2005 roku.

Koniec Gołoty, początek Adamka. Cały świat widział tę galę

To właśnie tego dnia odbyła się jedna z najważniejszych gal w historii polskiego boksu. Walką wieczoru było starcie Andrzeja Gołoty z Lemonem Brewsterem o pas mistrza świata WBO.

Walka Polaka z Amerykaninem była wyczekiwana przez kibiców w całej Polsce, ale to nie był jedyny polski akcent na gali w Chicago. Wcześniej na ringu pojawili się Tomasz Adamek i Paul Briggs. Stawką pojedynku był pas WBC w wadze półciężkiej. "Góral" walczył ze złamanym nosem i praktycznie niewielu kibiców wówczas na niego liczyło. Polski pięściarz kontuzji nabawił się na jednym z treningów, ale to nie powstrzymało go przed najważniejszą walką w swoim życiu. Ponadto w pojedynku z Australijczykiem kontuzja mu się bardzo szybko odnowiła. Mordercza walka trwała 12 rund, a na twarzach obu pięściarzy było widać efekty tej ringowej wojny. Ostatecznie sędziowie orzekli, że wygrał Polak dwa do remisu. Tym samym Adamek po raz pierwszy (ale nie ostatni) został mistrzem świata.

Ostatnia szansa Gołoty. Klęska po 53 sekundach

Wielu kibiców wówczas pierwszy raz usłyszało o Adamku. Fani jednak czekali na Gołotę. Tym bardziej, że Polak w starciu z Brewsterem uważany był za faworyta. Amerykanin rzucił się na Gołotę od pierwszego gongu. Po 53 sekundach było już po wszystkim. Sędzia przerwał pojedynek, w którym Polak był tylko tłem dla rywala.

- Kiedy zabrzmiał gong, Gołota zamiast boksować, chciał iść ze mną na wymianę, cios za cios. Posłuchaj - nie było wtedy zbyt wielu ludzi na świecie, którzy mieliby szanse walcząc ze mną w ten sposób, więc to mi bardzo pasowało. Ja wściekły, on tuż przede mną - trudno było Gołoty nie trafić - wspominał po latach Brewster w rozmowie z polsatsport.pl.

Tamten pojedynek praktycznie zakończył karierę Gołoty. Pięściarz pojawił się w ringu jeszcze kilka razy, ale nie dostał już nigdy więcej szansy na zdobycie upragionego pasa.

Polsat Sport Polsat Sport

Andrzej Gołota w swoim naturalnym środowisku. Teraz z wysokości stolika dla VIP-ów przypomni sobie rozgrywki ligowe, które wracają w Polsce po ponad dwóch dekadach Lukasz Kalinowski/East News East News

Tomasz Adamek Jonathan Daniel AFP

Andrzej Gołota przegrał z Lemonem Brewsterem JEFF HAYNES AFP