Robert Lewandowski nie przestaje zaskakiwać. Polski napastnik w meczu z Maltą znowu udowodnił, że jest w bardzo wysokiej formie. Listopadowe zgrupowanie kończy z asystą i golem.

Gol strzelony przeciwko Malcie był dla Roberta Lewandowskiego 88. trafieniem dla reprezentacji. Kapitan kadry wielkimi krokami zbliża się więc do gola numer "100". Do tej pory z Orzełkiem na piersi wystąpił 163 razy.

Wielki moment Lewandowskiego. Gol na Malcie zrównał go z Messim

Gabriel Sans z katalońskiego "Mundo Deportivo" zauważył, że Malta była 39. rywalem w piłce reprezentacyjnej, przeciwko któremu Robert Lewandowski strzelił gola. Tym samym wyrównał osiągnięcie... nie byle kogo.

- Malta stała się 39. rywalem, któremu napastnik Barçy strzelił gola w swojej karierze. Tylko Cristiano Ronaldo (48) ma dłuższą listę, podczas gdy Leo Messi pokonał taką samą liczbę rywali - informuje Gabriel Sans.

Jak widać, Robert Lewandowski wyrównał osiągnięcie samego Lionela Messiego, który również strzelał gole 39 rywalom w meczach Argentyny. Należy jednak pamiętać o tym, że w Ameryce Południowej Messi miał okazję mierzyć się z mniejszą liczbą rywali. Dlatego Polakowi łatwiej było dogonić jego niż Cristiano Ronaldo.

Robert Lewandowski w swojej karierze mierzył się z 70 rywalami w piłce reprezentacyjnej. Zdecydowanie najłatwiejszymi rywalami dla niego były San Marino i Gibraltar (po 6 goli). Później Andora, Łotwa i Rumunia (po 5 goli).

Najtrudniejszym rywalem natomiast, i to może być dla wielu kibiców zaskoczeniem, są Czesi. Robert Lewandowski mierzył się z naszymi południowymi sąsiadami aż sześć razy, ale mimo to nie zdołał strzelić im gola.

Następną okazję, aby powiększyć swój dorobek strzelecki reprezentacji Polski, Robert Lewandowski będzie miał w marcu. Właśnie wtedy drużyna prowadzona przez Jana Urbana będzie rywalizowała w barażach o mistrzostwa świata.

Leo Messi w barwach reprezentacji Argentyny oraz Robert Lewandowski świętujący gola dla FC Barcelona w meczu z Realem Madryt JUAN BARRETO / AFP / Eleven Sports AFP

Robert Lewandowski celebrujący kolejnego gola strzelonego dla FC Barcelona Jose Breton / NurPhoto / NurPhoto via AFP / Alberto Gardin / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Robert Lewandowski Foto Olimpik/NurPhoto) (Photo by Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP - Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP