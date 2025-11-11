Głośno o wyjeździe Lewandowskiego. Nagle wkroczył Boniek. "Ja bym tego nie zrobił"

Ja powiem tak: ja bym tego nie zrobił. Ja bym powiedział "będzie kiedy indziej okazja", ale każdy jest inny. A to, że ktoś jest inny nie znaczy, że jest lepszy lub gorszy. Było to chyba dużo wcześniej uzgodnione, może jeszcze za czasów Probierza, prawda? A jakby był Probierz, to by nie było Roberta. Przecież oficjalnie powiedział, że nie będzie przyjeżdżał, jak będzie Probierz. Może to było 3-4 miesiące temu ustalone? Nie ma to wielkiego znaczenia