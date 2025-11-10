Lewandowski w USA. Przyjął propozycję. Historyczny moment już przesądzony

"To będzie wyjątkowy wieczór w Nowym Jorku. Robert Lewandowski włączy podświetlenie Empire State Building w barwy biało-czerwone przed Dniem Niepodległości" - pisze na platformie X korespondent RMF FM, Paweł Żuchowski.

Wylot kapitana polskiej kadry za ocean rozpętał w kraju burzę. W poniedziałek rozpoczyna się zgrupowanie drużyny narodowej przed ostatnim akordem grupowej fazy eliminacji MŚ 2026. Okazało się, że bez udziału "Lewego", co - jak mówi się nieoficjalnie - początkowo miało nie być podawane do publicznej wiadomości.

Lewandowski w USA. Wraz z amerykańską polonią uświetni obchody Święta Niepodległości

W niedzielny wieczór Lewandowski zaliczył kapitalny występ w La Liga. Po ponad miesiącu wrócił do wyjściowej jedenastki Barcelony i ustrzelił hat-tricka w wyjazdowej potyczce z Celtą Vigo. Mistrzowie Hiszpanii wygrali spotkanie 4:2 i wrócili na fotel wicelidera.

Polscy kibice liczyli na możliwość powitania najlepszego snajpera reprezentacji. Ten jednak nie pojawił się w kraju. Szybko wyszło na jaw, że jest w drodze do Stanów Zjednoczonych. Jednoznacznie wynikało to z postu zamieszczonego przez jego małżonkę Annę w mediach społecznościowych.

Cel wizyty państwa Lewandowskich za oceanem oficjalnie pozostaje nieznany. Wiadomo, że wezmą udział w evencie o charakterze pozasportowym. Uświetnienie obchodów Święta Niepodległości, przypadającego na 11 listopada, ma być tylko jednym z punktów planu ich wizyty.

Nowojorską polonię czeka zatem nie lada gratka. Jedna z architektonicznych ikon miasta, Empire State Building, zostanie okraszona biało-czerwoną iluminacją po raz pierwszy w dziejach. "Lewy" zgodził się na rolę mistrza ceremonii, co w tym przypadku ograniczy się do wciśnięcia guzika zapalającego oświetlenie.

37-letni napastnik ma pojawić się w Polsce we wtorek. Dzień później weźmie udział w konferencji prasowej i wyjdzie na trening. Nie brakuje jednak głosów, że taki harmonogram zajęć jednego z liderów kadry razi brakiem odpowiedzialności. Lewandowski będzie potrzebował czasu, by zregenerować organizm po dalekiej podróży.

Już w piątek "Biało-Czerwoni" rozegrają w Warszawie eliminacyjny mecz z Holandią (20:45). Trzy dni później zmierzą się na wyjeździe z Maltą. Tymczasem palącym problemem selekcjonera Jana Urbana pozostaje plaga absencji kluczowych zawodników kadry.

Z powodu kontuzji z gry wykluczeni są Krzysztof Piątek, Łukasz Skorupski i Jan Bednarek. Dodatkowo za kartki odpokutować musi Przemysław Wiśniewski, co burzy przetestowany w trzech bojach kwalifikacyjnych blok obronny. Na domiar złego na zgrupowanie nie w pełni sił dotarł Karol Świderski.

