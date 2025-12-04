Partner merytoryczny: Eleven Sports

Czekają na to 20 lat. Ukrainiec mówi wprost. Nagle padło słowo "Polska"

Maciej Brzeziński

Aktualizacja

Polska, Albania, Ukraina, Szwecja - jedna z tych drużyn wystąpi na pewno na przyszłorocznych mistrzostwach świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Andrij Szewczenko mówi wprost o celach ukraińskiej reprezentacji, która chciałby drugi raz w historii wystąpić na mundialu. Nagle padło pytanie o Polskę.

Piłkarze reprezentacji Polski i Ukrainy rywalizujący w trakcie meczu piłki nożnej, zawodnik w biało-czerwonym stroju prowadzi piłkę atakowany przez zawodników w niebieskich strojach, w tle widoczni kibice.
Ukraina i Polska mogą zagrać przeciwko sobie w finale baraży o mundial 2026Foto OlimpikAFP

Ostatnich uczestników mistrzostw świata 2026 wyłonią baraże. Zobaczymy w nich m.in. reprezentację Polski, która w pierwszej rundzie zmierzy się z Albanią. W przypadku zwycięstwa podopieczni Jana Urbana zagrają z lepszym z pary Ukraina - Szwecja. Każda z tych drużyn marzy o wyjeździe na mundial. Ostatnio na temat meczów barażowych wypowiedział się prezes Ukraińskiego Związku Piłki Nożnej (UFA) Andrij Szewczenko.

Mamy dwa cele. Pierwszy jest sportowy: zakwalifikować się i pojechać na mistrzostwa świata z silną drużyną. Nie byliśmy na mundialu od 20 lat. To pokazuje, jak trudno jest się tam dostać. W Europie wszystkie drużyny stały się mocniejsze
podkreślił w rozmowie z włoskim dziennikiem "Tuttosport".

Piłkarska reprezentacja Ukrainy na piłkarskich mistrzostwach świata grała raz w historii. Było to w 2006 roku w Niemczech. Zespół dotarł do ćwierćfinału, gdzie ostatecznie lepsi okazali się późniejsi mistrzowie świata - Włosi (3:0).

Ukraińcy mają dwa cele. Nagle padło pytanie o Polskę

Drugim celem Szewczenki jest "reprezentowanie kraju w stanie wojny na mistrzostwach świata". - Ma to dla Ukraińców ogromne znaczenie. Możemy pokazać wszystkim, że w tej dramatycznej sytuacji jesteśmy w stanie osiągnąć coś ważnego i przypomnimy wszystkim, że wojna się nie skończyła - dodała legenda futbolu.

Ukrainiec został zapytany o to czy awans jest możliwy. Dziennikarz podkreślił, że najpierw zespół musi pokonać Szwecję, a później Polskę lub Albanię. Szewczenko podkreślił, że trudno przewidywać, jak będzie wyglądał narodowy zespół za kilka miesięcy. - Dziś jesteś w świetnej formie, a jutro z jakiegoś powodu trochę ją tracisz. Wiele czynników ma znaczenie: ilu masz kontuzjowanych zawodników, w jakim są stanie. W eliminacjach ponieśliśmy wiele porażek, drużyna nigdy nie była w stu procentach gotowa - przypomniał.

Ukraina do ostatniej kolejki eliminacji MŚ walczyła o udział w barażach. W decydującym starciu z Islandią potrzebowała zwycięstwa. Ostatecznie wygrała 2:0 na stadionie w Warszawie i teraz jest ciągle w grze o wyjazd na swój drugi mundial w historii.

Półfinały baraży odbędą się 26 czerwca, a decydujące pojedynki pięć dni później. Ukraina w przypadku wyeliminowania Szwecji będzie gospodarzem finałowego pojedynku z Polską bądź Albanią.

Mężczyzna w granatowym płaszczu i czarnym golfie patrzy poważnie przed siebie, w tle drugi mężczyzna ubrany w sportową kurtkę z napisem FIFA, lekko rozmyte tło.
Andrij SzewczenkoMustafa YalcinAFP
Piłkarz w biało-czerwonej koszulce z herbem Polski, unosi rękę w geście triumfu, uśmiechnięty, w tle rozmyte trybuny stadionu.
Robert LewandowskiERNEST KOLODZIEJ / 400MM.PLEast News
Tłum ludzi zgromadzonych na trybunach, większość trzyma ukraińskie flagi i transparenty, panuje atmosfera wsparcia i jedności.
Ukraińcy chcą drugi raz w historii zagrać na MŚWojtek RadwańskiAFP

