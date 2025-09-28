FC Barcelona ogłasza wielki powrót, oficjalnie. Lewandowski i spółka już czekali

FC Barcelona od samego początku sezonu 2025/2026 zmaga się z poważnymi problemami dotyczącymi kontuzji zawodników. Jeszcze w lipcu z gry na wiele miesięcy wypadł - będący już tak czy inaczej w zasadzie na wylocie z klubu - Marc-Andre ter Stegen, a potem było już tylko gorzej.

Po samym ostatnim spotkaniu "Blaugrany" z Realem Oviedo przymusowa pauza ma czekać Raphinhę czy Joana Garcię, którego między słupkami ma zastąpić Wojciech Szczęsny. Są jednak i dobre wieści dotyczące rychłego powrotu do pełni formy jednej z gwiazd drużyny.

FC Barcelona czeka na powrót na Camp Nou. Tak wygląda stadion „Dumy Katalonii”. WIDEO ANAHI ARADAS AFPTV AFP AFP

Lamine Yamal znów może grać. Kluczowe wieści z obozu FC Barcelona

We wczesne niedzielne popołudnie "Barca" oficjalnie potwierdziła, że zielone światło na grę otrzymał Lamine Yamal, w związku z czym będzie on do dyspozycji menedżera Hansiego Flicka w ligowej potyczce przeciwko Realowi Sociedad:

Rozwiń

Tym samym kończy się trwająca przez cztery spotkania uciążliwa nieobecność uzdolnionego nastolatka, którego talent bez dwóch zdań przyda się FCB szczególnie teraz, gdy podejmie się ona próby przeskoczenia Realu Madryt w tabeli i wdarcia się na fotel lidera Primera Division.

Warto nadmienić, że Yamal doznał urazu podczas zgrupowania reprezentacji Hiszpanii, co zresztą było przyczyną pewnych tarć między Flickiem a selekcjonerem "La Furia Roja", Luisem de la Fuente. Wcześniej zaś futbolista prezentował naprawdę wysoką formę - pytanie więc też, jak prędko zajmie mu ponowne wejście na najwyższe obroty.

Ważny mecz Barcelony. Ekipa z Kraju Basków chce zagrozić "Blaugranie"

Mecz FC Barcelona - Real Sociedad odbędzie się 28 września o godz. 18.30 - zapraszamy na transmisję telewizyjną do Eleven Sports 1, relacja tekstowa na żywo dostępna będzie w serwisie Interia Sport:

Lamine Yamal OZAN KOSE AFP

Lamine Yamal wraca do zdrowia Jose Breton AFP

Pau Cubarsi, Robert Lewandowski i Lamine Yamal Urbanandsport AFP