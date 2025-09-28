FC Barcelona ogłasza wielki powrót, oficjalnie. Lewandowski i spółka już czekali
Ekipę FC Barcelona dotknęła ostatnio wręcz plaga kontuzji, a przymusowy rozbrat z futbolem zaliczyło kilku naprawdę istotnych zawodników. Na dosłownie godziny przed kolejnym ligowym starciem "Barcy" w lidze - z Realem Sociedad - nadeszły jednak w końcu naprawdę dobre wieści w całym tym zamieszaniu. Jedno z istotnych ogniw zespołu będzie już oficjalnie do dyspozycji trenera Hansiego Flicka.
FC Barcelona od samego początku sezonu 2025/2026 zmaga się z poważnymi problemami dotyczącymi kontuzji zawodników. Jeszcze w lipcu z gry na wiele miesięcy wypadł - będący już tak czy inaczej w zasadzie na wylocie z klubu - Marc-Andre ter Stegen, a potem było już tylko gorzej.
Po samym ostatnim spotkaniu "Blaugrany" z Realem Oviedo przymusowa pauza ma czekać Raphinhę czy Joana Garcię, którego między słupkami ma zastąpić Wojciech Szczęsny. Są jednak i dobre wieści dotyczące rychłego powrotu do pełni formy jednej z gwiazd drużyny.
Lamine Yamal znów może grać. Kluczowe wieści z obozu FC Barcelona
We wczesne niedzielne popołudnie "Barca" oficjalnie potwierdziła, że zielone światło na grę otrzymał Lamine Yamal, w związku z czym będzie on do dyspozycji menedżera Hansiego Flicka w ligowej potyczce przeciwko Realowi Sociedad:
Tym samym kończy się trwająca przez cztery spotkania uciążliwa nieobecność uzdolnionego nastolatka, którego talent bez dwóch zdań przyda się FCB szczególnie teraz, gdy podejmie się ona próby przeskoczenia Realu Madryt w tabeli i wdarcia się na fotel lidera Primera Division.
Warto nadmienić, że Yamal doznał urazu podczas zgrupowania reprezentacji Hiszpanii, co zresztą było przyczyną pewnych tarć między Flickiem a selekcjonerem "La Furia Roja", Luisem de la Fuente. Wcześniej zaś futbolista prezentował naprawdę wysoką formę - pytanie więc też, jak prędko zajmie mu ponowne wejście na najwyższe obroty.
Ważny mecz Barcelony. Ekipa z Kraju Basków chce zagrozić "Blaugranie"
Mecz FC Barcelona - Real Sociedad odbędzie się 28 września o godz. 18.30 - zapraszamy na transmisję telewizyjną do Eleven Sports 1, relacja tekstowa na żywo dostępna będzie w serwisie Interia Sport: