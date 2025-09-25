Flick wpadł w szał po kontuzji gwiazdy. Teraz dostał odpowiedź, w Hiszpanii wrze
Lamine Yamal wrócił z wrześniowego zgrupowania reprezentacji Hiszpanii z kontuzją, co wywołało - bez niespodzianki - mocne niezadowolenie trenera FC Barcelona Hansiego Flicka, który wprost skrytykował sztab "La Furia Roja" i selekcjonera Luisa de la Fuente. Ten po pewnym czasie zdecydował się zripostować Niemca i... szkoleniowiec "Barcy" z pewnością nie takiej reakcji oczekiwał.
Lamine Yamal przed wrześniowym zgrupowaniem reprezentacji Hiszpanii błyszczał naprawdę wielką formą, notując w sześciu meczach z rzędu udział w co najmniej jednej bramce FC Barcelona w starciach z kolejnymi rywalami.
W hiszpańskiej kadrze "nie ściągnął nogi z gazu" - i zapisał przy swym nazwisku łącznie trzy asysty w spotkaniach z Bułgarią i Turcją. Niestety potem powrócił do Katalonii z urazem pachwiny, co mocno nie spodobało się oczywiście Hansiemu Flickowi.
Szkoleniowiec "Blaugrany" skrytykował zachowanie sztabu "La Furia Roja" - i to w zdecydowanych słowach. "Wyszedł na boisko z bólem, dali mu środki przeciwbólowe, żeby mógł grać. Rozegrał ponad 70 minut w obu meczach, nawet podczas trzech bramek przewagi. To nie jest dbanie o zawodników" - mówił m.in. Niemiec.
Dodatkowo wbił też bezpośrednio szpilkę selekcjonerowi Luisowi de la Fuente. "Prawie nie mówię po hiszpańsku, a Luis de la Fuente prawie nie mówi po angielsku. Ale komunikacja z reprezentacją mogłaby ulec poprawie" - cytował jego słowa ESPN.
Luis de la Fuente odpowiada Hansiemu Flickowi. Króciutko
Po pewnym czasie nadeszła dość nietypowa riposta ze strony de la Fuente. Ten w czwartek brał udział w pewnej ważnej dla siebie uroczystości - lokalna federacja piłkarska wspólnoty autonomicznej La Rioja, z której pochodzi, nadała bowiem jednej z sal w swojej siedzibie jego imię w dowód uznania za wkład w sukcesy krajowego futbolu.
Była to naturalna okazja do rozmowy 64-latka z dziennikarzami, którzy nie przegapili okazji do tego, by wypytać go o ewentualne odniesienie się do deklaracji menedżera "Barcy". Selekcjoner skwitował wszystko dosyć szorstko.
Dziś, w moich rodzinnych stronach, w chwili takiej jak ta, nie pamiętam, co powiedział Flick i nie obchodzi mnie to
Wtedy nastąpi prawdopodobny powrót Yamala. Padła data
Lamine Yamal tymczasem jest przymierzany do powrotu do gry na ligowy mecz z Realem Sociedad, do którego dojdzie dokładnie 28 września. Jeśli plan co do jego rekonwalescencji powiedzie się, będzie to oznaczać, że jego pauza potrwała łącznie przez cztery starcia "Blaugrany".