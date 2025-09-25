Partner merytoryczny: Eleven Sports

Flick wpadł w szał po kontuzji gwiazdy. Teraz dostał odpowiedź, w Hiszpanii wrze

Paweł Czechowski

Lamine Yamal wrócił z wrześniowego zgrupowania reprezentacji Hiszpanii z kontuzją, co wywołało - bez niespodzianki - mocne niezadowolenie trenera FC Barcelona Hansiego Flicka, który wprost skrytykował sztab "La Furia Roja" i selekcjonera Luisa de la Fuente. Ten po pewnym czasie zdecydował się zripostować Niemca i... szkoleniowiec "Barcy" z pewnością nie takiej reakcji oczekiwał.

Lamine Yamal przed wrześniowym zgrupowaniem reprezentacji Hiszpanii błyszczał naprawdę wielką formą, notując w sześciu meczach z rzędu udział w co najmniej jednej bramce FC Barcelona w starciach z kolejnymi rywalami.

W hiszpańskiej kadrze "nie ściągnął nogi z gazu" - i zapisał przy swym nazwisku łącznie trzy asysty w spotkaniach z Bułgarią i Turcją. Niestety potem powrócił do Katalonii z urazem pachwiny, co mocno nie spodobało się oczywiście Hansiemu Flickowi.

Szkoleniowiec "Blaugrany" skrytykował zachowanie sztabu "La Furia Roja" - i to w zdecydowanych słowach. "Wyszedł na boisko z bólem, dali mu środki przeciwbólowe, żeby mógł grać. Rozegrał ponad 70 minut w obu meczach, nawet podczas trzech bramek przewagi. To nie jest dbanie o zawodników" - mówił m.in. Niemiec.

Dodatkowo wbił też bezpośrednio szpilkę selekcjonerowi Luisowi de la Fuente. "Prawie nie mówię po hiszpańsku, a Luis de la Fuente prawie nie mówi po angielsku. Ale komunikacja z reprezentacją mogłaby ulec poprawie" - cytował jego słowa ESPN.

FC Barcelona czeka na powrót na Camp Nou. Tak wygląda stadion „Dumy Katalonii”. WIDEO ANAHI ARADAS AFPTV AFPAFP

Luis de la Fuente odpowiada Hansiemu Flickowi. Króciutko

Po pewnym czasie nadeszła dość nietypowa riposta ze strony de la Fuente. Ten w czwartek brał udział w pewnej ważnej dla siebie uroczystości - lokalna federacja piłkarska wspólnoty autonomicznej La Rioja, z której pochodzi, nadała bowiem jednej z sal w swojej siedzibie jego imię w dowód uznania za wkład w sukcesy krajowego futbolu.

Była to naturalna okazja do rozmowy 64-latka z dziennikarzami, którzy nie przegapili okazji do tego, by wypytać go o ewentualne odniesienie się do deklaracji menedżera "Barcy". Selekcjoner skwitował wszystko dosyć szorstko.

Dziś, w moich rodzinnych stronach, w chwili takiej jak ta, nie pamiętam, co powiedział Flick i nie obchodzi mnie to
orzekł, a jego słowa zacytowała m.in. "Marca".

Wtedy nastąpi prawdopodobny powrót Yamala. Padła data

Lamine Yamal tymczasem jest przymierzany do powrotu do gry na ligowy mecz z Realem Sociedad, do którego dojdzie dokładnie 28 września. Jeśli plan co do jego rekonwalescencji powiedzie się, będzie to oznaczać, że jego pauza potrwała łącznie przez cztery starcia "Blaugrany".

