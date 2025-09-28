Na początku sezonu Barcelonę nawiedziła plaga kontuzji. W poszczególnych tygodniach z gry wypadali m.in. Alejandro Balde, Gavi, Fermin Lopez, Robert Lewandowski, Lamine Yamal. W końcu urazu doznał także nowy bramkarz w zespole Flicka, Joan Garcia. 24-latek jest już po operacji pękniętej łąkotki przyśrodkowej w lewym kolanie. Zgodnie z najbardziej optymistycznym scenariuszem jego absencja potrwa miesiąc.

A to oznacza, że "jak trwoga, to do Szczęsnego". Drugi rok z rzędu Katalończycy w krytycznej sytuacji zwracają się do polskiego bramkarza, który tym razem zastąpi młodszego kolegę między słupkami. - Teraz wraca Szczęsny. W drugiej połowie zeszłego sezonu wygraliśmy z nim prawie każdy mecz i trzy trofea. To fantastyczny bramkarz i człowiek. Nie mam co do tego wątpliwości - zapowiedział niemiecki trener.

Hiszpanie pokazali karty. Tak Barcelona ma zagrać z Realem Sociedad

W niedzielę o godz. 18:30 Barcelonę czeka domowe spotkanie z Realem Sociedad w siódmej kolejce La Liga. Wiemy już, że na murawie zawita Szczęsny, ale co z resztą podstawowego składu?

Dzień przed meczem - podczas konferencji prasowej - Hansi Flick zapowiedział, że na ławce rezerwowych pojawi się Lamine Yamal. 18-latek "ma dostać swoje minuty". Na środku pola zapewne nie zabraknie Pedriego, który kontroluje tempo gry i dyryguje linią pomocy. W obronie - oprócz Balde - szkoleniowiec może skorzystać ze wszystkich zawodników.

Wracając do barcelońskiego "szpitala", kontuzji nabawił się także Raphinha. Jego nieobecność może wydłużyć się nawet do kilku tygodni. Hiszpańskie dzienniki podają różne zestawienie ofensywy "Blaugrany" na starcie z Sociedad, ale w jednym są zgodne: Od pierwszej minuty po Estadi Olímpic Lluís Companys ma biegać Robert Lewandowski.

Oznacza to, że najprawdopodobniej będziemy świadkami wielkiego powrotu dwóch polskich piłkarzy do wyjściowej jedenastki Barcelony. Ostatni raz Szczęsny i Lewandowski w lidze razem zagrali 15 maja - w wygranym 2:0 meczu z Espanyolem. Teraz obaj wspomogą drużynę w trudnym kadrowo momencie.

Oto składy Barcelony proponowane przez hiszpańskie media:

"Mundo Deportivo": Wojciech Szczęsny - Gerard Martin, Pau Cubarsi, Andreas Christensen, Jules Kounde - Frenkie de Jong, Pedri, Dani Olmo - Marcus Rashford, Roony Bardghji, Robert Lewandowski.

"Sport": Wojciech Szczęsny - Gerard Martin, Pau Cubarsi, Ronald Araujo, Jules Kounde - Frenkie de Jong, Pedri, Dani Olmo - Marcus Rashford, Lamine Yamal, Robert Lewandowski.

"AS": Wojciech Szczęsny - Gerard Martin, Pau Cubarsi, Ronald Araujo, Jules Kounde - Frenkie de Jong, Pedri, Dani Olmo - Marcus Rashford, Ferran Torres, Robert Lewandowski.

"Marca": Wojciech Szczęsny - Gerard Martin, Eric Garcia, Andreas Christensen, Jules Kounde - Frenkie de Jong, Pedri, Dani Olmo - Marcus Rashford, Ferran Torres, Robert Lewandowski.

Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski JOSE BRETON / NurPhoto / NurPhoto via AFP/MATTHIEU MIRVILLE / Matthieu Mirville / DPPI via AFP AFP

Robert Lewandowski Jose Breton East News

Wojciech Szczęsny Jose Breton AFP