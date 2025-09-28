Znów głośno o Szczęsnym, w hiszpańskich mediach wrze. Piszą tylko o jednym

FC Barcelona po niedawnym remisie 1:1 z Rayo Vallecano na nowo rozpoczęła serię zwycięstw, a jej ostatnim jak dotychczas triumfem było pokonanie Realu Oviedo 3:1. Potyczka ta była jednak dla "Barcy" okupiona poważnymi stratami.

Urazów doznali bowiem Raphinha oraz Joan Garcia, który notabene popełnił poważny błąd podczas spotkania w Asturii i pomógł Realowi osiągnąć początkowe prowadzenie. Wypadnięcie golkipera ze składu oznaczało zaś jedno - wielki powrót do wyjściowej jedenastki Wojciecha Szczęsnego.

Wojciech Szczęsny znów na językach. Wielki powrót Polaka do bramki FC Barcelona

Były reprezentant Polski był absolutnie pogodzony z faktem, że w bieżącej kampanii w domyśle będzie jedynie zmiennikiem Garcii i jego obecność w pierwszym składzie będzie rzadkością - chyba, że doszłoby właśnie do takiej sytuacji jak obecnie, gdzie hiszpański golkiper będzie potrzebował kilku tygodni na powrót do optymalnej formy. Wyjątkowy comeback "Teka" wzbudził naturalnie spore zainteresowanie mediów z Półwyspu Iberyjskiego.

"Po lidera" - czytamy na pierwszej stronie "Sportu", na której, obok Szczęsnego, widnieje też inny wracający na boisko zawodnik, Lamine Yamal. Dziennik zwrócił uwagę na fakt, że FCB chce wykorzystać ostatnie trudności Realu Madryt, który w derbach stolicy przegrał z Atletico 2:5. Jeśli podopieczni Hansiego Flicka 28 września ograją Real Sociedad, to przejmą pozycję czołowej drużyny tabeli.

W podobne tony uderzyło "Mundo Deportivo", które także skupiło się na Szczęsnym i Yamalu. "Atak na lidera" - brzmi tu tytuł. Ewentualne pokonanie zespołu z Kraju Basków dałoby, co ważne, naprawdę niewielką przewagę "Barcy" nad "Królewskimi" - o jeden punkt.

Arcyważny mecz FC Barcelona. Przed nią starcie z ekipą z Kraju Basków

Pierwszy gwizdek w meczu FC Barcelona - Real Sociedad wybrzmi 28 września równo o godz. 18.30. Zapraszamy do obejrzenia transmisji z tego spotkania w Eleven Sports 1 oraz do śledzenia tekstowej relacji na żywo w Interii Sport:

