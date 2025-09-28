Tak zwany piłkarski "szpital" robi się również w Realu Madryt. Okazuje się bowiem, że na październikowy mecz z FC Barcelona Xabi Alonso nie będzie miał ani jednego nominalnego prawego obrońcy.

Trent Alexander-Arnold już od jakiegoś czasu boryka się z kontuzją mięśniową, a jego występ w następnych tygodniach pozostaje wykluczony. W tej sytuacji jedynym zawodnikiem Xabiego Alonso mogącym występować na prawej stronie defensywy był Dani Carvajal.

Dani Carvajal wypada z gry na kilka tygodni. Fatalne wieści dla Realu przed El Clasico

Po przegranym (2:5) meczu z Atletico Madryt "Los Blancos" otrzymali kolejny cios. Arancha Rodríguez, dziennikarka związana z Realem Madryt, poinformowała, że Dani Carvajal z powodu urazu nie będzie mógł grać przez ok. 4 tygodnie.

Z powodu kontuzji Dani Carvajal i Trent Alexander-Arnold opuszczą mecze z: Kairatem Ałmaty, Villarreal CF, Getafe, Juventusem i Barceloną.

Oznacza to, że podczas El Clasico, które odbędzie się pod koniec października, lewoskrzydłowy FC Barcelona (a będzie nim najprawdopodobniej Raphinha lub ewentualnie Marcus Rashford), będzie pojedynkował się z zawodnikiem, który na co dzień nie występuje na tej pozycji. Jeśli Fede Valverde zostanie przesunięty na prawą obronę, będzie to oznaczać osłabienie środka pola. Xabiego Alonso czeka więc bardzo trudne zadanie, aby "poukładać" to wszystko jak najlepiej.

Drugą opcją jest wystawienie Raula Asencio. W tym momencie Xabi Alonso ma jeszcze pole manewru. Zarówno on, jak i Hansi Flick, musi mieć nadzieję i zadbać o to, aby kolejne kontuzje kluczowych zawodników nie przytrafiły się Realowi i Barcelonie przed bardzo ważnym ligowym El Clasico.

