Czyste szaleństwo. Zaskakująca nagroda, Lewandowski został bohaterem. "Zdjęcie roku"

Tomasz Brożek

Gablota piłkarskich łupów Roberta Lewandowskiego pęka w szwach. Choć brakuje w niej tej najważniejszej nagrody indywidualnej - Złotej Piłki, znaleźć można w niej choćby statuetkę dla triumfatora plebiscytu FIFA The Best, a także medal za najcenniejszy skalp w klubowym futbolu - triumf w Lidze Mistrzów. Warto przypomnieć jednak także, że polski napastnik odegrał także główną rolę w zdobyciu pewnej niecodziennej nagrody. Jedna z fotografii, której był bohaterem, została bowiem niegdyś okrzyknięta mianem zdjęcia roku.

Robert Lewandowski celebrujący gola dla Bayernu Monachium
Robert Lewandowski celebrujący gola dla Bayernu MonachiumPhoto by firo Sportphoto/Jürgen Fromme / augenklick/firo Sportphoto / dpa Picture-Alliance via AFPAFP

Wszystko działo się w 2019 roku, a cała historia wiąże się z rozegranym wówczas finałem Pucharu Niemiec, w którym Bayern Monachium pod wodzą Niko Kovaca mierzył się z ekipą RP Lipsk.

Od samego początku jasne było, kto jest zdecydowanym faworytem tego starcia. A "Die Roten" swoją przewagę "na papierze" zdołali przełożyć na murawę. W efekcie już po 29 minutach wyszli na prowadzenie za sprawą... Roberta Lewandowskiego.

Polak na oczach ponad 74 tysięcy widzów zgromadzonych na trybunach udowodnił wówczas, że w polu karnym jest prawdziwym killerem. I choć piłka dośrodkowana przez Davida Alabę leciała za jego plecy, wygiął ciało w taki sposób, że zdołał głową skierować ją do bramki.

W drugiej połowie wynik podwyższył Kingsley Coman, a triumf Bayernu Monachium przypieczętował w 85. minucie ten, kto rozwiązał worek z bramkami.

Robert Lewandowski wykazał się w tamtej sytuacji szybkością i sprytem. Dzięki temu jako pierwszy dobiegł do piłki wybitej przez Joshuę Kimmicha, wygrał pojedynek ze swoim przyszłym kolegą klubowym Dayotem Upamecano, a następnie pokonał bramkarza.

Lewandowski bohaterem wyjątkowej nagrody. Niemcy wydali werdykt

Po strzelonym golu nasz rodak wpadł w szał radości i ściągając koszulkę, zaprezentował pokaźną muskulaturę. A następnie przeskakując bandy reklamowe, pobiegł w stronę wiwatujących trybun.

Niewiele brakło, by podczas swojego pełnego ekstazy biegu... pokazał zbyt wiele. Nie było to wprawdzie widoczne w przekazie telewizyjnym, ale Christian Charisus uwiecznił całą sytuację na swojej słynnej fotografii. Trzymający na niej swoje spodenki "Lewy" prawie o mało co nie ściągnął ich zbyt nisko, z resztą zobaczcie sami.

Rozemocjonowany piłkarz biegnący boisku bez koszulki, w tle bramka piłkarska oraz tłum na trybunach, tuż obok porzucona czerwona koszulka.
Robert Lewandowski celebrujący gola w meczu Bayernu Monachium w RB Lipsk. Sportowe zdjęcie roku w 2019 roku w NiemczechCHRISTIAN CHARISIUS / DPA / dpa Picture-Alliance via AFPAFP

Ten kadr stał się hitem. A refleks jego autora - oraz poza głównego bohatera - został doceniony. Na początku 2020 roku nadszedł bowiem komunikat mówiący o tym, że niemiecka agencja DPA wybrała to zdjęcie sportowym zdjęciem roku. I tak "Lewy" przyczynił się do tego dość niespodziewanego lauru, po który sięgnął Christian Charisus.

FC Barcelona wróciła na Camp Nou. Tak prezentuje się stadion. WIDEOANAHI ARADAS / AFPTV / AFPAFP
Piłkarz siedzący przy stole konferencyjnym, ubrany w sportową bluzę, z mikrofonem przed sobą. W tle kolorowa ściana sponsorów z widocznymi logotypami znanych marek sportowych i spożywczych.
Robert LewandowskiBruno FahyAFP
Mężczyzna ubrany w czarną sportową kurtkę stoi przy ławce rezerwowych na stadionie, jego twarz skierowana jest ku fotografowi, a prawa ręka jest uniesiona w geście wykonania ruchu.
Robert LewandowskiCZAREK SOKOLOWSKIEast News

