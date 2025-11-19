Lewandowski wrócił do Barcelony, a tu ogłaszają o transferze. Klub pod ścianą

Umowa Roberta Lewandowskiego z FC Barceloną wygasa już po zakończeniu obecnego sezonu i chociaż wiele osób życzyłoby sobie, aby strony prolongowały kontrakt, chociaż o jeszcze jeden sezon, to sytuacja jest zdecydowanie trudniejsza.

Już podczas pierwszej konferencji podczas listopadowego zgrupowania Lewandowski został zapytany o swoją przyszłość i jasno dał do zrozumienia, że obecnie musi zastanowić się nad tym, co chce dalej robić ze swoją karierą. FC Barcelona z kolei - naturalnie szuka innych opcji w ataku, ale to także nie jest łatwe zadanie.

Kataloński "Sport" donosi bowiem, że jeden z młodych, perspektywicznych zawodników, których FC Barcelona ma na radarze, właśnie jest kuszony przez jednego z największych rywali na arenie międzynarodowej.

Transfer już prawie pewny, FC Barcelona pod ścianą. Lewandowski w samym centrum

Fisnik Asllani, bo o nim mowa, obecnie reprezentuje barwy TSG 1899 Hoffenheim, w ostatnim czasie znalazł się na celowniku wielu potężnych klubów, ale hiszpańskie media właśnie doniosły, że Bayern postanowił wyprzedzić konkurentów.

- Barcelona to kolejny klub, który stale obserwuje reprezentanta Kosowa. To całkiem logiczne, biorąc pod uwagę, że kontrakt Lewandowskiego wygasa w 2026 roku, kiedy będzie miał 37 lat - informuje "Sport" dodając, że władze Bayernu postanowiły wykorzystać przerwę na reprezentację, aby rozpocząć negocjacje w sprawie 23-latka.

- W ciągu ostatnich kilku godzin Sky Germany ujawniło kilka kontaktów między prezesem Bayernu Monachium, Maxem Eberlem, a przedstawicielami Hoffenheim. Według tych doniesień, dialog przebiega sprawnie, a bawarski klub przejął inicjatywę w kontekście przyszłości Asllaniego - dodają Katalończycy powołując się na niemieckie źródła.

Ekipa z Monachium przyzwyczaiła już kibiców do tego, że regularnie wykupuje najbardziej utalentowanych zawodników z szeregów swoich ligowych rywali i nie inaczej może wyglądać to właśnie teraz. Co prawda podstawowym napastnikiem Bayernu jest Harry Kane, ale Anglik przed startem kolejnego sezonu skończy 33 lata.

Dla FC Barcelony jest o tyle poważny cios, że katalońska ekipa nie ma zbyt wielkiego pola manewru na rynku transferowym przez swój budżet. Najrozsądniejszą opcją może więc wydawać się przedłużenie umowy z Robertem Lewandowskim na kolejny sezon.

