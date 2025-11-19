Lewandowski wraca do Barcelony. Nagle nadszedł niespodziewany komunikat. To oficjalne

W trakcie sezonu 2023/2024 o przyszłości Roberta Lewandowskiego mówiło się bardzo wiele. Pojawiało się sporo plotek, które łączyły "Lewego" z wcześniejszym odejściem z zespołu FC Barcelona, niż to planował. Umowa podpisana przez Polaka wygasa bowiem w czerwcu 2026 roku.

Ostatecznie "Lewy" dostał szansę i w klubie pozostał. Kapitan naszej kadry odżył po przyjściu do zespołu Hansiego Flicka. Niemiecki szkoleniowiec przejął stery w Barcelonie i odbudował Lewandowskiego do poziomu jednego z najlepszych napastników na świecie, a Polak wydatnie pomógł kolegom z drużyny.

Lewandowski z nominacją. Już wygrał tę nagrodę

Ostatecznie "Blaugrana" zakończyła sezon 2024/2025 z krajowym trypletem, sięgając po mistrzostwo Hiszpanii, wygraną w pucharze oraz superpucharze Hiszpanii. Do pełni szczęścia zabrakło tylko triumfu w Lidze Mistrzów. Ta przygoda zakończyła się dla Barcelony na porażce w półfinale.

W plebiscycie Złotej Piłki Lewandowski zajął miejsce w drugiej dziesiątce. Kolejny szans na triumf nadejdzie niebawem. Tym razem w nagrodach Globe Soccer Awards. Polak otrzymał nominację do tytułu najlepszego piłkarza oraz napastnika w 2025 roku. Konkurencja jest jednak potężna.

Tytułu bronić będzie Vinicius Junior, który również otrzymał nominację. Oprócz Lewandowskiego z Barcelony wygrać mogą: Pedri, Raphinha oraz Lamine Yamal. "Lewy" już w swojej gablocie ma to imponujące trofeum. W 2020 roku wygrał głosowanie na piłkarza roku, a rok później zgarnął tytuł najlepszego zawodnika według kibiców.

Robert Lewandowski w barwach FC Barcelona w sezonie 2025/2026 Urbanandsport AFP

Wojciech Szczęsny kapitalnie spisuje się w Barcelonie, do której dołączył 2 października 2024 roku Matthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFP AFP

Robert Lewandowski poznał swoje miejsce w plebiscycie Złotej Piłki 2025 FRANCK FIFE / AFP AFP