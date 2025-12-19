Partner merytoryczny: Eleven Sports

Atak na oczach Lewandowskiego, w Barcelonie zawrzało. Klub reaguje, jest kara

Jakub Rzeźnicki

Jakub Rzeźnicki

Robert Lewandowski nie ma ostatnio najlepszego czasu w Barcelonie. Jego rola na boisku maleje, a klub wciąż nie zdecydował, czy przedłuży z nim wygasający latem kontrakt. Jakby tego było mało w ostatnim czasie kapitan reprezentacji Polski był świadkiem skandalu, do jakiego doszło na Camp Nou. W jego efekcie podjęto decyzję o nałożeniu dodatkowej kary, abstrachując od tej zasądzonej przez UEFA.

Piłkarz w koszulce FC Barcelony z zaniepokojonym wyrazem twarzy trzyma się za głowę na tle stadionu, w kółku widoczna dynamiczna akcja meczowa z udziałem zawodników Barcelony i drużyny przeciwnej.
W trakcie spotkania Barcelony z Eintrachtem doszło do skandalicznych scenJoan Valls/Urbanandsport/NurPhoto via Getty Images / Judit Cartiel/Getty ImagesGetty Images

Choć nie bez problemów, FC Barcelona wygrała w poprzedniej kolejce Ligi Mistrzów z Eintrachtem Frankfurt 2:1. Pozwoliło jej to zachować szanse na miejsce w pierwszej ósemce i bezpośredni awans do 1/8. W trakcie rywalizacji doszło jednak do niemałego skandalu.

Skandal w Barcelonie. W centrum znów kibice Eintrachtu

Kolejny raz dali o sobie znać kibice niemieckiego zespołu. Już w 2022 roku przy okazji rywalizacji w Lidze Europy fani Eintrachtu opanowali niemal Camp Nou, zagłuszając sympatyków "Dumy Katalonii" i wywołując zamieszki na trybunach. Skala zniszczeń w trakcie spotkania na początku grudnia była spora.

FC Barcelona poinformowała, że kibice Eintrachtu doprowadzili na dopiero co oddanym po modernizacji obiekcie do wielu zniszczeń. Uszkodzony został m.in. fragment przegrody oddzielającej sektor gości od trybun Barcy, połamano krzesełka, a do tego odpalono race.

    Klub domagał się ukarania ekipy z Bundesligi i tak też się stało. UEFA postanowiła nałożyć na Eintracht zakaz wyjazdowy na dwa najbliższe spotkania w europejskich pucharach. Oprócz tego został on zobligowany do opłacenia grzywny w wysokości 38 tysięcy euro, a do tego zapłacić Barcelonie za wyrządzone szkody kolejnych 8 tysięcy euro. A na tym nie koniec.

    Omonia Nikozja - Raków Częstochowa. Skrót meczu [WIDEO]Polsat Sport

    Eintracht Frankfurt reaguje na zamieszki. Klub ukarze własnych fanów

    W związku ze skandalicznym atakiem ze strony kibiców, do którego doszło na oczach Roberta Lewandowskiego i spółki, władze Eintrachtu postanowiły również ukarać własnych kibiców. Niemiecki klub potępia ich zachowanie, czego najlepszym wyrazem są słowa członka zarządu - Philippa Reschke.

    Teraz jest również jasne, że sytuacja nie może tak dalej wyglądać po trzeciej sankcji tego typu od 2019 roku. Wprowadzimy istotne i konkretne zmiany, które wkrótce szczegółowo określimy
    przekazał niemiecki działacz, cytowany przez "Mundo Deportivo"

    Szczegółów kary dla ultrasów jeszcze nie poznaliśmy, jednak działacze nie zwykli w takich sytuacjach rzucać słów na wiatr. W zeszłym miesiącu kibice Eintrahctu doprowadzili do podpalenia stadionu FC Koln.

    Piłkarz ubrany w granatowo-bordowy strój ligowy spaceruje po murawie stadionu w trakcie meczu. W tle widoczni są inni zawodnicy oraz rozmazana publiczność na trybunach. Piłkarz nosi opaskę na ramię.
    Robert LewandowskiBagu Blanco / PRESSINNewspix.pl
    Dwóch zawodników rywalizuje o piłkę na boisku, jeden z nich w białym stroju z logo Eintracht Frankfurt, drugi w granatowo-bordowym stroju Barcelony. Trybuny w tle są słabo zapełnione, a uwagę zwracają dynamiczne pozy piłkarzy.
    Mecz FC Barcelona - Eintracht FrankfurtUrbanandsportAFP
    Grupa piłkarzy w białych strojach świętuje zdobycie gola, stojąc na murawie stadionu. W tle widoczne są puste czerwone trybuny oraz fragmenty reklam cyfrowych przy linii bocznej.
    Piłkarze Eintrachtu FrankfurtUrbanandsportAFP

