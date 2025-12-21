Tomasz Fornal poddany próbie. Wystarczyło jedno spojrzenie, nie było łatwo

Diety w większości mają za zadanie pomóc zupełnie odmienić nawyki żywieniowe korzystających z nich osób, a nie być krótkotrwałym remedium na problemy z wagą. Tomasz Fornal chciał pokazać, że w większości przypadków całkiem się to u niego sprawdza, ale wciąż pojawiają się "zakazane owoce".

Tomasz Fornal dumny z siebie. Powiedział, ile waży

W najnowszym opublikowanym vlogu Tomasz Fornal m.in. pochwalił się spadkiem swojej wagi. Jak sam stwierdził, widział też zmiany na sylwetce. Udało mu się za to stracić niemal cztery kilogramy w ciągu swojego pobytu w Turcji - z 98 kg zszedł na 94,6 kg. Wszystko dzięki aktywności fizycznej i przede wszystkim diecie dra Michała Wrzoska, którą ten specjalnie dla niego przygotował.

Fornal przyznawał wcześniej, że o wiele więcej gotuje samodzielnie, niż robił to kiedyś, a także je o wiele więcej warzyw niż wcześniej. Największy test czekał go jednak na zakupach, na które wybrał się wraz ze swoim aktualnym sąsiadem, Aleksandrem Śliwką.

Tomasz Fornal poddany próbie. Zajrzał na dział ze słodyczami

Podczas wspólnych zakupów Fornal pokazał, że stara zachować się wzorowo w kontekście dobieranych produktów. Zapakował borówki, które w ostatnim czasie zastąpiły mu żelki i orzeszki, w jego koszyku znalazło się też miejsce na banany i mandarynki. W pewnym momencie przeszedł jednak na dział ze słodyczami i... zatrzymał się na chwilę.

"Tę półkę, oczywiście, pomijamy, czyli słodycze, na której kiedyś częściej bywałem. Czasami mnie kusi, żeby sobie wziąć coś słodkiego, ale nie można. Dziś mam owsiankę z lodami, to już i tak będzie słodko. No ale powiedzcie mi, że taka czekolada do ciebie nie mówi. Nie? Bo do mnie ona mówi. Mówi tak: weź mnie i zjedz mnie" - mówił nieco rozżalony Fornal. Ostatecznie powstrzymał się jednak od zakupu. Dr Wrzosek będzie mógł być dumny ze swojego podopiecznego.

