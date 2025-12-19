Partner merytoryczny: Eleven Sports

Lewandowski nie zapomniał o WOŚP. Wyjątkowy podarunek. Pękła magiczna suma

Rafał Sierhej

Rafał Sierhej

Już za nieco ponad miesiąc rozpocznie się kolejny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Bez wątpienia można spodziewać się, że największe gwiazdy polskiego sportu ponownie zaangażują się w pomoc, tak jak w poprzednich edycjach robił to Robert Lewandowski. W 2024 roku "Lewy" przekazał koszulkę z podpisami kolegów z drużyny oraz kolorowe bransoletki wykonane przez kibica. Aukcja zakończyła się 6 lutego 2024 roku i przebiła magiczną barierę.

Robert Lewandowski przekazał na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dwa bilety na mecz Barcelony
Robert Lewandowski przekazał na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy koszulkę i bransoletki Matthieu Mirville/AKPA, Piętka MieszkoAFP

Robert Lewandowski wielokrotnie udowadniał, że potrafi bezinteresowanie pomagać tym, którzy najbardziej tego potrzebują. Prawdopodobnie najbardziej dobitnym przykładem tego rodzaju działań jest wsparcie dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która w Polsce działa jeszcze od XX wieku.

"Lewy" tak naprawdę od momentu, gdy stał się jednym z najlepszych piłkarzy na świecie, rok po roku jest jedną z największych gwiazd, a przedmioty, które przygotowuje na licytacje dla kibiców, robią prawdziwą furorę. We wszystko chętnie włącza się oczywiście także żona kapitana reprezentacji Polski - Anna. 

Lewandowski wsparł WOŚP. Zrobił to ponownie

Nie inaczej było w 2024 roku. "Lewy" zdecydował, że przekaże na licytację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy swoją koszulkę z podpisami kolegów z drużyny FC Barcelona. Oprócz tego Lewandowski zaoferował także kolorowe bransoletki, które zostały wykonane przez kibica. 

Te wyjątkowe przedmioty oczywiście tradycyjnie cieszyły się wielkim zainteresowaniem wszystkich licytujących. Nie udało się pobić wyniku z 2023 roku, gdy koszulka z meczu FC Barcelona - Real Madryt w Superpucharze została wylicytowana za kwotę dokładnie 80 tysięcy i 600 złotych.

Trykot oraz bransoletki również znalazły zainteresowanie u kibiców. Licytacja dobiegła końca dokładnie 6 lutego 2024 roku. Ostateczna kwota, za którą licytujący wykupili przedmioty oferowane przez Lewandowskiego wyniosła dokładnie 55 tysięcy 100 złotych. Pękła więc magiczna granica 50 tysięcy złotych. Zobaczymy, co w tym roku przekaże Lewandowski. Finał WOŚP już 25 stycznia 2026 roku.

wosp transkr1Polsat NewsPolsat News
Anna Lewandowska i Jerzy Owsiak na finale WOŚP, 2023
Anna Lewandowska i Jerzy Owsiak na finale WOŚP, 2023Piętka MieszkoAKPA
Piłkarz w stroju FC Barcelony biegnie z piłką po boisku podczas meczu, w tle widownia zapełniona kibicami oraz bandy reklamowe.
Robert Lewandowski w barwach FC Barcelona podczas sezonu 2025/2026UrbanandsportAFP
Finał WOŚP 2025. Robert i Anna Lewandowscy znaleźli się w gronie gwiazd świata sportu, które wsparły akcję charytatywną zapoczątkowaną ponad trzy dekady temu przez Jurka Owsiaka
Finał WOŚP 2025. Robert i Anna Lewandowscy znaleźli się w gronie gwiazd świata sportu, które wsparły akcję charytatywną zapoczątkowaną ponad trzy dekady temu przez Jurka OwsiakaTomasz Jastrzebowski/REPORTER - MUSTAFA YALCIN / ANADOLU AGENCY / Anadolu Agency via AFPEast News

