Kolejny pogrom Barcelony, awans stał się faktem. Pajor na wszystko patrzyła z boku

Paweł Nowak

Dokładnie 2 listopada żeńska drużyna Barcelony przegrała swoje ostatnie spotkanie. Od tamtej pory zawodniczki Pere Romeu są niepokonane i jak burza przemknęły przez fazę ligową Ligi Mistrzów oraz są zdecydowanymi liderkami LaLiga F. Do tego doszły także zmagania w Pucharze Królowej. "Duma Katalonii" z Ewą Pajor w składzie w niedzielę zmierzyła się z Deportivo Alaves i wygrała aż 6:1. Nasza zawodniczka zagrała cały mecz, lecz niestety nie zdołała zdobyć gola.

Piłkarka w pomarańczowym stroju drużyny FC Barcelona stoi na boisku w trakcie meczu, w tle widoczne trybuny z kibicami, murawa oświetlona światłami stadionu.
Ewa Pajor w barwach BarcelonyFranco Arland/Getty ImagesGetty Images

Wyśmienicie w tym sezonie radzi sobie żeński zespół Barcelony. Ekipa Pere Romeu przegrała zaledwie jeden mecz, 2 listopada z Realem Sociedad 0:1. Poza tym zespół z Ewą Pajor w składzie odnosi same wygrane i sporadycznie remisuje. Takie wyniki złożyły się na 1. miejsce w fazie ligowej Ligi Mistrzów oraz prowadzenie w rozgrywkach LaLiga F.

W niedzielę doszły także rozgrywki Pucharu Królowej. Barcelona wygrała to trofeum w ubiegłym sezonie i teraz przystąpiły do walki w 1/8 finału. Rywalkami okazały się piłkarski Deportivo Alaves. Zdecydowanym faworytem były jednak zawodniczki ze stolicy Katalonii. W podstawowym składzie na to spotkanie znalazła się Ewa Pajor.

    Mimo to Polka nie miała na boisku zbyt łatwo. Na pierwsze trafieniu w meczu było trzeba nieco poczekać. Jako pierwsza na listę strzelców wpisała się Kika Nazareth. Portugalka wykorzystała Clary Serrajordi i pewnie umieściła piłkę w siatce. Od 21. minuty tablica wyników wskazywała 1:0.

    W 41. minucie było już 2:0. Znów w roli głównej była Serrajordi, która ponownie swoim podaniem idealnie obsłużyła koleżankę. Tym razem dzieła zwieńczyła Sydney Schertenleib. Przed przerwą zawodniczki Deportivo było stać jeszcze na gola kontaktowego, a strzelczynią była Carmen Sobron.

    Pajor bez gola, ale awans stał się faktem

    Z czasem Barcelona zdawała się kontrolować przebieg całego meczu. Do tego doszło podwyższenie prowadzenia na 3:1. Tym razem piłkę w siatce umieściła Hansen. Skrzydłowa pojawiła się na boisku na drugą połowę i pokazała, że było warto dać jej kilka minut. Na 30 minut przed ostatnim gwizdkiem było 3:1.

      Do tego doszło trafienie samobójcze Izal, dzięki czemu "Duma Katalonii" wygrywała 4:1. W 83. minucie na 5:1 podwyższyła asystentka w dwóch pierwszych trafieniach, Clara Serrajordi. Drugi raz na liście strzelców znalazła się także Hansen. Norweżka tym samym ustaliła wynik meczu na 6:1.

      Tym samym Barcelona zameldowała się w ćwierćfinale rozgrywek. Pełne 90 minut rozegrała Ewa Pajor.

      Villarreal CF – FC Barcelona 0-2. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports)Eleven SportsEleven Sports

      Piłkarka w koszulce FC Barcelony z charakterystycznym logiem sponsorów na tle rozmytych świateł stadionu podczas meczu piłkarskiego.
      Ewa PajorIMAGO/Joan GosaEast News
      Piłkarka w niebiesko-czerwonej koszulce FC Barcelony z logo Spotify na klatce piersiowej stoi na boisku podczas meczu, skierowana bokiem, z poważnym wyrazem twarzy.
      Ewa PajorCarla Botica/ShutterstockEast News
      Piłkarka w stroju FC Barcelony celebruje zdobycie gola podczas meczu, z wyrazem wielkiej radości i uniesionymi pięściami, w tle znajduje się rozmazana sylwetka przeciwniczki oraz kibice na trybunach.
      Ewa PajorUrbanandsportAFP

