Partner merytoryczny: Eleven Sports

Kapitalny powrót polskich siatkarzy. Brazylijczycy nie dali rady, historyczny wynik w MŚ

Damian Gołąb

Damian Gołąb

Polski zespół po 13 latach wraca na podium Klubowych Mistrzostw Świata siatkarzy. Aluron CMC Warta Zawiercie zapisuje historyczny sukces - w debiutanckim występie w turnieju sięga po brązowy medal. Podopieczni Michała Winiarskiego podnieśli się po przegranym półfinale i w meczu o trzecie miejsce pokonali w Brazylii reprezentantów gospodarzy, Volei Renata. Brąz zawiercian to piąty medal dla Polski w historii KMŚ.

Grupa siatkarzy podczas meczu w wyrazistych zielonych i żółtych strojach sportowych, wyrażających intensywne emocje na boisku pod siatką w hali sportowej.
Siatkarze z Zawiercia kończą mistrzostwa świata z medalemvolleyballworld.commateriały prasowe

Oba zespoły, które w niedzielę walczyły o brąz, przystąpiły do tego spotkania po bolesnych porażkach. Po tym, jak Osaka Bluteon wręcz znokautowała Aluron CMC Wartę Zawiercie, to samo ze strony Sir Sicoma Monini Perugia spotkało Volei Renata. W efekcie mecz o medal był powtórką spotkania z fazy grupowej, który polski zespół wygrał po tie-breaku.

Mecz o brąz zawiercianie rozpoczęli nieźle. Szybko punkt blokiem zdobył środkowy Mateusz Bieniek, zaskakującym atakiem popisał się Miguel Tavares i polski zespół prowadził 7:5.

Brazylijczycy szybko jednak odrobili straty, a potem sami zaczęli naciskać. Po polskiej stronie problemy ze skutecznością miał Bartłomiej Bołądź i trener Michał Winiarski szybko zastąpił go Kyle'em Ensingiem. Volei Renata prowadził już 15:12, a w kolejnych minutach pilnował przewagi.

Brazylijczycy mieli zwycięstwo w secie na tacy. Wygrywali już 24:21. Zawiercianie się jednak nie poddali i w imponującym stylu obronili straty - blok Jurija Gladyra dał im remis 24:24. W grze na przewagi Volei Renata miał jeszcze piłkę setową, ale i ją zmarnował. A wygraną 27:25 dał Warcie as serwisowy Ensinga.

Klubowe Mistrzostwa Świata. Świetny drugi set polskich siatkarzy

Druga partia układała się już polskiej drużynie lepiej. Po punktowym bloku objęli prowadzenie 11:7. Co prawda zawiercianie popełniali błędy, ale utrzymywali przewagę.

Trener rywali Eduardo Horacio Dileo krzyczał na siatkarzy w czasie przerwy na żądanie, ale efektów nie było. W przyjęciu dobrze radził sobie Bartosz Kwolek, najskuteczniejszy siatkarz Warty w przegranym półfinale z Osaką.

Po stronie zawiercian było coraz więcej spokoju. Asem serwisowym drużynie pomógł Aaron Russell, a wyraźną wygraną 25:19 zapewnił jej sprytnym zagraniem Tavares.

Zobacz również:

Siatkarze beniaminka z Chełma wywożą z Kędzierzyna-Koźla bezcenny wynik
Ekstraklasa Mężczyzn

Sensacja w PlusLidze. Utytułowany zespół rozbity przez czerwoną latarnię

Damian Gołąb
Damian Gołąb

    Aluron CMC Warta Zawiercie nie zawiodła. Historyczny sukces polskiego zespołu

    W przeciwieństwie do półfinałowego spotkania z Osaką, w niedzielę zawiercianie znów potrafili zaskoczyć rywali zagrywką. Dobrze w tym elemencie spisywał się Ensing, a w czwartym secie drużyna z Polski, napędzana dobrymi serwisami, objęła prowadzenie 13:9.

    Brazylijczycy jeszcze jednak nawiązali walkę. Kiedy zablokowali atak Ensinga, różnica zmalała do punktu. W ważnych momentach zawodził jednak Newton, atakujący Volei Renata, a polski zespół nie dał się dogonić. Kibice w hali w Belem obejrzeli kilka ciekawych akcji, ale to Warta wygrała 25:21 i przypieczętowała zwycięstwo.

    Zawiercianie debiutancki występ w Klubowych Mistrzostwach Świata kończą więc z brązowym medalem. To pierwszy krążek w tym turnieju dla polskiego zespołu od 13 lat i brązu PGE GiEK Skry Bełchatów.

    Klubowe MŚ
    3. miejsce
    21.12.2025
    19:00
    Zakończony
    Wszystko o meczu
    Aluron CMC Warta Zawiercie - Osaka Bluteon. Skrót meczuPolsat Sport
    Sportowa rywalizacja na siatkarskim boisku, kilku zawodników w barwach dwóch drużyn w dynamicznej akcji przy siatce, zawodnik w białym stroju podbija piłkę, a przeciwnicy w zielono-żółtych strojach przygotowują się do bloku.
    W rozegraniu Bruno Rezende, do bloku szykuje się Mateusz Bieniekvolleyballworld.commateriały prasowe
    Zawodnik w zielono-żółtym stroju wykonuje efektowny wślizg, próbując odbić piłkę do siatkówki na hali sportowej, za nim dwaj inni członkowie drużyny patrzą na piłkę
    W obronie Jakub Popiwczak, libero Aluron CMC Warty Zawiercievolleyballworld.commateriały prasowe
    Siatkarz drużyny w białym stroju atakuje piłką ponad siatką, podczas gdy trzech zawodników drużyny przeciwnej w ciemnozielonych strojach próbuje zablokować piłkę, unosząc ręce do góry. W tle widoczny czwarty zawodnik obserwujący sytuację.
    Blok siatkarzy z Zawierciavolleyballworld.commateriały prasowe

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja