Medialna ofensywa na Euro 2020! Interia i Ipla zapraszają na program "Strefa Euro 12:00"

Już niebawem piłkarskie emocje sięgną zenitu! Właśnie tego dnia nastąpi inauguracja Euro 2020, a także premiera programu "Strefa Euro 12:00"! Będzie on transmitowany codziennie - aż do zakończenia turnieju - w samo południe w Interii oraz w serwisie Ipla.



"Strefa Euro 12:00" to program, który będzie bawił, ale pozwoli też zdobyć wszelkie niezbędne informacja dla każdego, nawet najbardziej wymagającego kibica piłki nożnej i reprezentacji Polski. Doskonała rozrywka i najnowsze wiadomości ze stadionów, to mieszanka, która pozwoli ci jeszcze bardziej emocjonować się mistrzostwami Europy.



Zdjęcie Program "Strefa Euro 12:00" rusza już 11 czerwca / / INTERIA.PL

Gospodynią programu będzie Paulina Czarnota-Bojarska - dziennikarka Polsatu Sport. Za produkcję odpowiedzialna będzie Ipla. Każdy odcinek będzie składał się z czterech następujących segmentów:



"Szybka kontra" - relacje ze stadionów przygotowane przez Michała Białońskiego, Sebastiana Staszewskiego i Dariusza Wołowskiego z redakcji Sport.Interia.pl

"Sieciówka" - przegląd sieci po każdym meczu

"Sędzia kalosz" - rozmowa z sędzią piłkarskim Łukaszem Rogowskim na temat pracy arbitrów

Rozmowy ze ekspertami i gośćmi ze świata sportu i show-biznesu m.in.: Hirkem Wroną, Filipem Nowobilskim, prowadzącym kanał "Duży w maluchu", Łukaszem Jurkowskim i Piotrem Zolą Szulowskim

Zdjęcie Komentarz audio na EURO / interia / materiały prasowe

Nie możesz obejrzeć meczów? Skomentujemy radiowo każdy mecz EURO

Program "Strefa Euro 12:00" to nie jedyna niespodzianka na czas Euro 2020, jaką dla fanów futbolu przygotowała Interia. Wszystkie mecze turnieju będą relacjonowane na żywo w formie komentarza radiowego. Przy mikrofonie usłyszymy gwiazdy stacji Polsat Sport (Bożydara Iwanowa, Andrzeja Niedzielana, Cezarego Kowalskiego, Artura Wichniarka, Marcina Feddka i Radosława Majewskiego) oraz byłego piłkarza Macieja Żurawskiego i Pawła Golańskiego.

Zdjęcie WIlfredo kibicuje Polakom na EURO / interia / materiały promocyjne

Moc materiałów i konkursów z okazji EURO

Do śledzenia poczynań reprezentacji Polski z Interią zachęca filar kadry naszych siatkarzy - Wilfredo Leon. A to jeszcze nie wszystko! Serwis Sport.Interia.pl przygotował także mnóstwo materiałów dotyczących mistrzostw Europy. Coś dla siebie znajdą między innymi fani quizów! Interia wspólnie z serwisem Maxmodels zorganizuje także konkurs na najpiękniejszą fankę turnieju.