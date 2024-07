Miał odebrać kosmiczny rekord "Lewemu". Spełnił się najgorszy scenariusz

Mogło się to zmienić w minioną niedzielę. W finale kontynentalnego czempionatu Anglia mierzyła się z Hiszpanią . Poległa 1:2, co dla Kane'a oznaczało kontynuację wieloletniej traumy. Znów był blisko, ale ponownie okazał się tym przegranym.

Harry Kane zdruzgotany po finale Euro 2024. Ponad 400 goli w karierze i zero trofeów

Torneio Internacional Algarve U-17 - tak brzmi oficjalna nazwa turnieju, który w 2010 roku zakończył się triumfem młodych Anglików. Przyczynił się do tego 16-letni wówczas Kane. Choć trudno w to uwierzyć, do dzisiaj to jego jedyny drużynowy sukces w karierze.