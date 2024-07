Za Polakami rozczarowujące Euro 2024

Spadek w rankingu FIFA. Drugi koszyk przed eliminacjami niemal pewny

Po najnowszej aktualizacji reprezentacja Polski zajmuje 28. miejsce w rankingu FIFA, co oznacza spadek o dwie lokaty względem poprzedniej aktualizacji. Biało-czerwoni mają na koncie 1523,53 punktów - o 18 mniej, niż ostatnio. Dla porównania, kadra Turcji, która sensacyjnie awansowała do ćwierćfinału Euro 2024, zyskała aż 40 punktów i awansowała w rankingu o aż 16 miejsc. To dla podopiecznych Michała Probierza bardzo istotne - zwłaszcza w kontekście nadchodzącego losowania grup eliminacyjnych do mistrzostw świata w Kanadzie, Meksyku i Stanach Zjednoczonych .

Na kolejnym mundialu zwiększy się liczba drużyn z 32 do 48, ale Europa odczuje to najmniej, bo zyskała tylko trzy miejsca. Zasady kwalifikacji zakładają, że 12 najwyżej sklasyfikowanych reprezentacji ze Starego Kontynentu trafi do pierwszego koszyka. Po najnowszej aktualizacji, biało-czerwoni zajmują 15. lokatę spośród europejskich zespołów. Losowanie z drugiego koszyka nie powinno być problemem, ale za to powrót do pierwszego jest prawie niemożliwy. Grupy eliminacyjne poznamy w grudniu, do tej pory Polacy musieliby wyprzedzić co najmniej trzech bezpośrednich rywali.