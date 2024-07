Świderski jeszcze podczas Euro 2024 nie zakładał powrotu do USA

Karol Świderski został piłkarzem Chralotte FC zimą 2022 roku. Przez dwa lata dał się poznać jako skuteczny napastnik, a Amerykanie byli z jego postawy zadowoleni. Reprezentant Polski nie ukrywał jednak, że pewnego dnia chciałby spróbować swoich sił w jednej z topowych lig europejskich. Spełnił marzenie w lutym 2024 roku, gdy wypożyczył go Hellas Werona . Pobyt we Włoszech nie okazał się jednak dla niego zbyt udany. Wystąpił w 15 spotkaniach, w których strzelił zaledwie dwie bramki. Po zakończeniu sezonu 27-latek skupił się już jednak na Euro 2024. Tam dał się zapamiętać zwłaszcza z meczu przeciwko Francji, podczas którego wywalczył rzut karny , ostatecznie zamieniony przez Roberta Lewandowskiego na bramkę.

Na 95 procent wrócę do Europy, bo mnie Charlotte nie chce. Taka prawda. Nie musicie tego wycinać. Myślę, że sam spaliłem ten temat, udzielając wielu wywiadów, w których mówiłem, że chciałbym wrócić do Europy. I ich to dotknęło

Polak szybko przypomniał fanom o swojej skuteczności

Rzeczywistość szybko jednak zweryfikowała zamierzenia reprezentanta Polski. Władze Charlotte FC nie skupiały się na sprzedaży swojego podopiecznego, a na sezonie ligowym, który w Stanach Zjednoczonych jest już przecież w pełni. Świderski po Euro 2024 udał się na krótkie wakacje, po czym wrócił do klubu, by jak najszybciej powrócić do formy meczowej. Szkoleniowiec zdecydował się wstawić 27-latka do wyjściowego składu na starcie z Austin FC, które miało miejsce w nocy z soboty na niedzielę czasu środkowoeuropejskiego. Napastnik nie potrzebował wiele czasu, by przypomnieć fanom, czemu za nim tęsknili. W 33. minucie Austin FC prowadziło już 1:0, ale Charlotte FC otrzymało od arbitra rzut karny. Do piłki podszedł nie kto inny, jak Świderski i pewnie zamienił okazję na gola.