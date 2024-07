Szczęsny podzielił kibiców. Kadrowicz szybko mu odpowiedział, wymowne słowa

Wojciech Szczęsny bez ogródek o reprezentacji. Takiej odpowiedzi się nie spodziewał

A co o słowach popularnego "Szczeny" sądzą jego koledzy z kadry? Głos na łamach "Weszlo.com" zabrał Kacper Urbański. 19-latek okazał się jednym z objawień kadry na Euro 2024. "Nie ma nic złego w tym, że ktoś powie: "chcę wygrać Złotą Piłkę". Albo Euro. Albo mistrzostwo świata. Albo igrzyska olimpijskie. Po to są marzenia, żeby do nich dążyć. Jeśli komuś marzy się wygranie trzech meczów z rzędu, to jest to skrajny minimalizm: dosyć łatwe to do zrealizowania, prawda?" - rozpoczął.