To nie koniec problemów Hiszpanii po Euro. Oficjalna kara, długie zawieszenie

Reprezentacja Hiszpanii na mistrzostwa Europy do Niemiec nie jechała w roli jednego z najpoważniejszych faworytów do tytułu. Zespół prowadzony przez Luisa de la Fuente zaliczany był raczej do tych drużyn, które mogą pozytywnie zaskoczyć i zaskoczył. Na przestrzeni całej imprezy to Hiszpanię oglądało się zdecydowanie najlepiej. To tą ekipą zachwycił się cały piłkarski świat już od jej pierwszego meczu. Ten zakończył się bowiem wynikiem 3:0 i zniszczeniem Chorwacji.

