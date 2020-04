- Ronaldo to morderca, ale Messi zanim cię zabije, to będzie jeszcze torturował - przyznał na łamach "Sunday Timesa" Wayne Rooney.

Lionenel Messi czy Cristiano Ronaldo? To pytanie od lat zadają sobie piłkarscy eksperci na całym świecie. Teraz ten spór postanowił rozstrzygnąć Wayne Rooney.



Choć Anglik grał z Ronaldo w Manchesterze United, to jednak wyżej ceni umiejętności Argentyńczyka.



- Pomimo mojej przyjaźni z Cristiano, zawsze wybierałem Messiego. Z tego samego powodu uwielbiałem oglądać Xaviego i Scholesa. Nie pamiętam, żeby Messi zdobywał gole strzałem z całej siły. On po prostu wtacza piłkę do bramki - zachwyca się Argentyńczykiem Rooney.



35-letni napastnik Derby County dość obrazowo porównał również obu zawodników.



- Ronaldo to bezwzględny morderca, ale Messi zanim cię zabije, to będzie jeszcze torturował - podkreśla Rooney.



Lionel Messi sześć razy zdobył Złotą Piłkę, Cristiano Ronaldo sięgnął po nią pięciokrotnie. Z kolei Argentyńczyk cztery razy triumfował w finale Ligi Mistrzów, a Ronaldo o jeden raz więcej. Do tego CR7 dołożył mistrzostwo Europy, a największym reprezentacyjnym osiągnięciem Messiego jest wicemistrzostwo świata z 2014 r.

