Mistrz olimpijski otwarcie o problemach psychicznych. "Wielu cierpi w milczeniu"

Chalmers, mistrz olimpijski na 100 m stylem dowolnym z Rio de Janeiro i srebrny medalista z Tokio, w zeszłym roku na pewnie czas porzucił pływanie. Nastąpiło to po tym, jak media zaczęły intensywnie interesować się rozstaniem zawodnika z multimedalistką igrzysk Emmą McKeon, która związała się z kolegą Chalmersa z drużyny, Codym Simpsonem.

"Kilka razy musiałem odejść od pływania z powodu problemów ze zdrowiem psychicznym, a to wcale nie jest łatwy temat, szczególnie dla facetów. Jednak przekaz 'tak właśnie się czuję, to jest ta presja, jaką wywiera na nas sport' może pomóc przejść przez to następnym pokoleniom" - dodał.