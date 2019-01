Marek Tvrdoň, słowacki napastnik, został hokeistą Comarchu Cracovii, poinformował klub na stronie internetowej. Zawodnik związał się z "Pasami" do końca obecnego sezonu PHL.

Zdjęcie Marek Tvrdoň /AFP

Tvrdoň urodził się 31 stycznia 1993 roku w Nitrze i to w miejscowym klubie rozpoczął swą przygodę z hokejem. Gra w ataku i cechuje się dobrymi warunkami fizycznymi - przy wzroście 188 cm, waży 95 kg.

Nowy nabytek Comarchu Cracovii w przeszłości był młodzieżowym reprezentantem kraju, a w 2011 roku został wybrany w czwartej rundzie draftu NHL z numerem 115 przez Detroit Red Wings! W swej karierze występował w niższych ligach za oceanem - AHL, gdzie zdobył 10 goli i zaliczył 19 asyst oraz ECHL (30G + 40A). Na koncie ma również cztery występy w barwach Slovana Bratysława w lidze KHL.

W obecnym sezonie Słowak grał w trzech klubach: Saryarce Karaganda z Kazachstanu, austriackim Klagenfurter AC II oraz angielskim Nottingham Panthers, w których łącznie rozegrał 24 spotkania, zdobywając 17 punktów (8G + 9A)

"Zdecydowałem się na przejście do Cracovii, ponieważ słyszałem wiele dobrego o klubie. Wiem, że jest to drużyna, która co roku walczy o najwyższe laury i dlatego chcę być częścią tej wspaniałej historii" - powiedział zawodnik tuż po parafowaniu umowy, która obowiązywać będzie do końca obecnego sezonu.