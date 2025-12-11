Noah - Legia Warszawa. Liga Konferencji. O której i gdzie obejrzeć? [NA ŻYWO, TV]

Mecz Noah Erywań - Legia Warszawa w ramach 5. kolejki Ligi Konferencji zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 18:45. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach Polsatu Sport 1 i Polsatu Sport Premium 1. Dostępny będzie także stream online dla abonentów platformy Polsat Box Go. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Legia Warszawa - Sparta Praga. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Noah - Legia Warszawa. Liga Konferencji. Gdzie i o której oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, PROGRAM TV]

Koszmar Legii Warszawa wciąż trwa. W minioną sobotę Legia przegrała 0:2 na wyjeździe z ostatnim w tabeli PKO BP Ekstraklasy Piastem Gliwice i sama znalazła się w strefie spadkowej. Zespół ze stolicy nie wygrał już od dziewięciu meczów, dlatego przy Łazienkowskiej z pewnością ze zniecierpliwieniem wyczekuje się przyjścia Marka Papszuna.

Dzisiaj Legia czeka kolejne spotkanie w Lidze Konferencji. Aby zachować szanse na awans do 1/16 finału rozgrywek warszawiacy nie mogą przegrać, a najlepszym scenariuszem byłoby zwycięstwo. Rywalem polskiego zespołu będzie Noah Erywań.

To drużyna, która także ma swoje problemy. Na wygraną czeka od 27 października, czyli sześciu meczów. Wówczas pokonała Ararat Erywań, który zamyka tabelę ligi armeńskiej. W ostatnich 10 starciach była to jedyna wygrana Noah. Poza tym gospodarz dzisiejszej konfrontacji z Legią zanotował sześć remisów i doznał trzech porażek. To pokazuje, że Warszawiacy mierzą się z zespołem, który jest w podobnej sytuacji. Dlatego, jeśli Legia marzy o grze w 1/16 finału Ligi Konferencji, musi pokonać swoje słabości, a wykorzystać te rywala i zdobyć jakieś punkty.

Mecz Noah Erywań - Legia Warszawa w ramach 5. kolejki Ligi Konferencji zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 18:45. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach Polsatu Sport 1 i Polsatu Sport Premium 1. Dostępny będzie także stream online dla abonentów platformy Polsat Box Go.

Legia Warszawa Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Ruben Vinagre i Rafał Augustyniak Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP