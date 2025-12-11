Partner merytoryczny: Eleven Sports

Lech Poznań - FSV Mainz. O której i gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Lech Poznań zagra u siebie z FSV Mainz w ramach 5. kolejki Ligi Konferencji. Do stolicy Wielkopolski przyjeżdża drużyna z wielkimi problemami, co stwarza okazję dla "Kolejorza" na zbliżenie się do awansu co najmniej do 1/16 finału rozgrywek. O której godzinie gra Lech w Lidze Konferencji dzisiaj? Gdzie obejrzeć mecz Lech Poznań - FSV Mainz? Piłka nożna. Transmisja na żywo, stream. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Dwóch piłkarzy drużyny Lech Poznań ubranych w niebieskie stroje celebruje akcję na murawie, w tle widoczna jest grupa kibiców oraz wielki baner klubowy.
Filip Jagiełło i Taofeek Ismaheel w barwach Lecha PoznańLukasz GdakEast News

Mecz Lech Poznań - FSV Mainz w ramach 4. kolejki Ligi Konferencji zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 21:00. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach Polsatu Sport 1 i Polsatu Sport Premium 1. Dostępny będzie także stream online dla abonentów platformy Polsat Box Go. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Lech Poznań - FSV Mainz. Liga Konferencji. Gdzie i o której obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO, PROGRAM TV]

Lech Poznań od powrotu do gry po przerwie reprezentacyjnej nie zaznał goryczy porażki. Mistrz Polski rozegrał w tym czasie pięć spotkań, z czego trzy wygrał i dwa zremisował. W miniony weekend podzielił się punktami z Cracovią, remisując na wyjeździe 2:2.

W Lidze Konferencji "Kolejorz" potrzebuje zwycięstwa, by zbliżyć do awansu co najmniej do 1/16 finału rozgrywek. Jak na razie piłkarze Nielsa Frederiksena zdobyli sześć punktów w czterech spotkaniach, czyli o trzy mniej, niż ich dzisiejszy rywal.

Lech zmierzy się bowiem z FSV Mainz. Niemcy w LK stracili punkty dopiero w ostatniej kolejce, sensacyjnie przegrywając 0:1 z Universitateą Craiova. Patrząc jednak na to, z kim wygrało FSV, wrażenie na temat tych dziewięciu "oczek" nieco maleje, może za wyjątkiem ACF Fiorentiny. Poza tym Mainz pokonało Zrnijski Mostar i Omonię Nikozja, czyli zespoły z dołu tabeli.

Na dodatek FSV fatalnie radzi sobie w Bundeslidze, gdzie zajmuje ostatnie miejsce w tabeli z dorobkiem sześciu punktów w 13. kolejkach. To poskutkowało zmianą trenera, a nowym szkoleniowcem zespołu w ostatnią niedzielę został Urs Fischer. FSV nie jest zatem tak mocnym rywalem, jak można by się spodziewać. Ma niemałe problemy, ale piłkarze Lecha muszą być czujni i uważać na ewentualny "efekt nowej miotły". Poza tym to jednak wciąż drużyna z Bundesligi.

Mecz Lech Poznań - FSV Mainz w ramach 4. kolejki Ligi Konferencji zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 21:00. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach Polsatu Sport 1 i Polsatu Sport Premium 1. Dostępny będzie także stream online dla abonentów platformy Polsat Box Go.

