13 asyst 20-latka z Piotrkowianina. Siódemka 2. serii ORLEN Superligi
Patryk Grzesik notuje kapitalne wejście w sezon. 20-latek poprowadził Piotrkowianina Piotrków Trybunalski do zwycięstwa w Lubinie. Kto jeszcze zasłużył na wyróżnienie w 2. serii ORLEN Superligi?
SIÓDEMKA 2. SERII ORLEN SUPERLIGI:
Bramkarz: Zurabi Tsintsadze (Zepter KPR Legionowo)
Gruzin dwoił się i troił w meczu z Handball Stalą Mielec, aby trzy punkty zostały w Legionowie. Długimi fragmentami murował dostęp do swojej bramki. Odbił 14 piłek, co dało mu 44-procentową skuteczność. Goście znaleźli jednak na niego sposób w serii rzutów karnych.
Lewy skrzydłowy Piotr Jarosiewicz (Industria Kielce)
Były zawodnik Azotów Puławy bardzo dobrze wprowadził się w nowy zespół. W pewnie wygranym spotkaniu z PGE Wybrzeżem Gdańsk ochoczo biegał do kontrataków, które zwykle zamieniał na gole. Łącznie zaliczył sześć trafień.
Lewy rozgrywający: Radosław Poliszczuk (Netland MKS Kalisz)
Już w pierwszym meczu z Industrią Kielce pokazał, że szybko może mieć duży wpływ na atak drużyny z Wielkopolski. W wygranym spotkaniu w Puławach bardzo dobrze wywiązywał się z roli dyrygenta, brał grę na siebie. Zdobył dziewięć goli, często wchodząc na szósty metr. Do tego dołożył trzy asysty.
Środkowy rozgrywający: Patryk Grzesik (Piotrkowianin Piotrków Trybunalski)
20-latek notuje kapitalny start sezonu. Po raz drugi trafia do zestawienia siedmiu najlepszych zawodników sezonu. W dynamicznym spotkaniu w Lubinie zdobył sześć goli przy stuprocentowej skuteczności. Jak przystało na środkowego, znakomicie dzielił piłkami. Zanotował aż 13 asyst. Taki wynik będzie wyzwaniem dla bardziej doświadczonych środkowych w pozostałej części rozgrywek.
Prawy rozgrywający: Alex Dujszebajew (Industria Kielce)
Kapitan Industrii Kielce doszedł do dobrej formy fizycznej po problemach zdrowotnych, które trapiły go w poprzednich dwóch sezonach. To od razu przełożyło się na poprawę dynamiki, na której bazuje. W wygranym pojedynku z PGE Wybrzeżem grał jak profesor. Zdobył dziewięć bramek, do których dołożył trzy asysty.
Prawy skrzydłowy: Marcin Szopa (Piotrkowianin Piotrków Trybunalski)
30-latek jest jednym z najbardziej doświadczonych zawodników w zespole Piotrkowianina. W niedzielę błysnął skutecznością. Zdobył 10 bramek. Trzymał nerwy na wodzy przy rzutach karnych. Nie spudłował żadnej z sześciu prób z siódmego metra.
Kołowy: Ivan Burzak (Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wielkopolski)
Podopieczni Kima Rasmussena szybko złapali nić porozumienia z rosłym obrotowym. W wygranym spotkaniu z Corotop Gwardią Opole, 27-latek z łatwością wypracowywał sobie dobrze pozycje i wykazywał duży spokój. Zdobył sześć goli, bez żadnej pomyłki.
Zawodnik serii: Patryk Grzesik