13 asyst 20-latka z Piotrkowianina. Siódemka 2. serii ORLEN Superligi

SIÓDEMKA 2. SERII ORLEN SUPERLIGI:

Bramkarz: Zurabi Tsintsadze (Zepter KPR Legionowo)

Gruzin dwoił się i troił w meczu z Handball Stalą Mielec, aby trzy punkty zostały w Legionowie. Długimi fragmentami murował dostęp do swojej bramki. Odbił 14 piłek, co dało mu 44-procentową skuteczność. Goście znaleźli jednak na niego sposób w serii rzutów karnych.

Lewy skrzydłowy Piotr Jarosiewicz (Industria Kielce)

Były zawodnik Azotów Puławy bardzo dobrze wprowadził się w nowy zespół. W pewnie wygranym spotkaniu z PGE Wybrzeżem Gdańsk ochoczo biegał do kontrataków, które zwykle zamieniał na gole. Łącznie zaliczył sześć trafień.

Lewy rozgrywający: Radosław Poliszczuk (Netland MKS Kalisz)

Już w pierwszym meczu z Industrią Kielce pokazał, że szybko może mieć duży wpływ na atak drużyny z Wielkopolski. W wygranym spotkaniu w Puławach bardzo dobrze wywiązywał się z roli dyrygenta, brał grę na siebie. Zdobył dziewięć goli, często wchodząc na szósty metr. Do tego dołożył trzy asysty.

Środkowy rozgrywający: Patryk Grzesik (Piotrkowianin Piotrków Trybunalski)

20-latek notuje kapitalny start sezonu. Po raz drugi trafia do zestawienia siedmiu najlepszych zawodników sezonu. W dynamicznym spotkaniu w Lubinie zdobył sześć goli przy stuprocentowej skuteczności. Jak przystało na środkowego, znakomicie dzielił piłkami. Zanotował aż 13 asyst. Taki wynik będzie wyzwaniem dla bardziej doświadczonych środkowych w pozostałej części rozgrywek.

Prawy rozgrywający: Alex Dujszebajew (Industria Kielce)

Kapitan Industrii Kielce doszedł do dobrej formy fizycznej po problemach zdrowotnych, które trapiły go w poprzednich dwóch sezonach. To od razu przełożyło się na poprawę dynamiki, na której bazuje. W wygranym pojedynku z PGE Wybrzeżem grał jak profesor. Zdobył dziewięć bramek, do których dołożył trzy asysty.

Prawy skrzydłowy: Marcin Szopa (Piotrkowianin Piotrków Trybunalski)

30-latek jest jednym z najbardziej doświadczonych zawodników w zespole Piotrkowianina. W niedzielę błysnął skutecznością. Zdobył 10 bramek. Trzymał nerwy na wodzy przy rzutach karnych. Nie spudłował żadnej z sześciu prób z siódmego metra.

Kołowy: Ivan Burzak (Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wielkopolski)

Podopieczni Kima Rasmussena szybko złapali nić porozumienia z rosłym obrotowym. W wygranym spotkaniu z Corotop Gwardią Opole, 27-latek z łatwością wypracowywał sobie dobrze pozycje i wykazywał duży spokój. Zdobył sześć goli, bez żadnej pomyłki.

Zawodnik serii: Patryk Grzesik

Polsat Sport Polsat Sport