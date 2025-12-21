Partner merytoryczny: Eleven Sports

Zmarnowany rzut karny, a potem takie sceny. Piłkarz Realu bohaterem. 50 lat czekają na triumf

Maciej Brzeziński

Oprac.: Maciej Brzeziński

Rozpoczął się Puchar Narodów Afryki, który rozgrywany jest w Maroko. Na inaugurację doszło do starcia gospodarzy z reprezentacją Komorów. Marokańczycy w 11. minucie zmarnowali rzut karny. Kluczowe wydarzenia dla losów meczu wydarzyły się jednak w drugiej połowie.

Piłkarz w czerwono-zielonym stroju z numerem 10, energicznie gestykulujący i wskazujący palcem w kierunku boiska, wyraz twarzy pełen emocji, w tle rozmazana publiczność stadionu.
Maroko wygrało na inaugurację Pucharu Narodów AfrykiSEBASTIEN BOZONAFP

W niedzielę (21 grudnia) zainaugurowany został Puchar Narodów Afryki. Tytułu wywalczonego w 2023 roku broni reprezentacja Wybrzeża Kości Słoniowej. W turnieju oglądać będziemy łącznie 24 drużyny, które podzielone zostały na sześć grup.

Rozpoczął się Puchar Narodów Afryki. Maroko - Komory na inaugurację

Tegoroczny turniej odbywa się w Maroko. W pierwszym meczu reprezentacja gospodarzy zmierzyła się na wyremontowanym Stadionie Księcia Moulaya Abdellaha w Rabacie z Komorami. Maroko mogło wyjść na prowadzenie w 11. minucie. Do rzutu karnego podszedł Soufiane Rahimi. Wykonał on jednak fatalnie jedenastkę, a piłkę po jego strzale obronił Yannick Pandor.

Do przerwy był bezbramkowy remis. Miejscowi kibice na pierwszego gola mistrzostw czekali aż do 55. minuty. Po zespołowej akcji szczęście uśmiechnęło się do Brahima Diaza, który na co dzień gra w Realu Madryt. W 74. minucie wynik spotkania na 2:0 ustalił Ayoub El Kaabi, który chwilę wcześniej pojawił się na boisku. Jego bramka była jednak niezwykłej urody. Pokonał on bramkarza rywali strzałem efektowną przewrotką.

Marokańczycy są jednym z głównych faworytów do wygrania turnieju. Na triumf w tych rozgrywkach czekają jednak od 50 lat. Triumfowali w 1976 roku. W 2004 roku zajmowali drugie miejsce, a w 1980 roku zdobyli brązowe medale.

W grupie A występują jeszcze Mali i Zambia. Te drużyny zmierzą się w poniedziałek o godz. 15:00. Puchar Narodów Afryki potrwa do 18 stycznia.

Puchar Narodów Afryki
1 kolejka
21.12.2025
20:00
Zakończony
Brahim Diaz
55'
Ayoub El Kaabi
74'
Wszystko o meczu

Statystyki meczu

Maroko
2 - 0
Komory
Posiadanie piłki
72%
28%
Strzały
15
5
Strzały celne
7
2
Strzały niecelne
4
3
Strzały zablokowane
4
0
Ataki
126
63
Liga Narodów. Co za błąd Cristiano Ronaldo! Fatalnie wykonany rzut karny. WIDEOPolsat SportPolsat Sport
Maroko wygrało na inaugurację Pucharu Narodów Afryki
Maroko wygrało na inaugurację Pucharu Narodów AfrykiSEBASTIEN BOZONAFP
Maroko wygrało na inaugurację Pucharu Narodów Afryki
Maroko wygrało na inaugurację Pucharu Narodów AfrykiPAUL ELLISAFP
Piłkarz w czerwono-zielonym stroju reprezentacji Maroka z numerem 20 na koszulce wykonuje gest w trakcie meczu piłki nożnej. W tle widoczny jest inny zawodnik oraz rozmyte trybuny stadionu.
Ayoub El Kaabi strzelił pięknego gola na inaugurację PNAMosa'ab ElshamyEast News

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja