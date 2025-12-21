Zmarnowany rzut karny, a potem takie sceny. Piłkarz Realu bohaterem. 50 lat czekają na triumf

W niedzielę (21 grudnia) zainaugurowany został Puchar Narodów Afryki. Tytułu wywalczonego w 2023 roku broni reprezentacja Wybrzeża Kości Słoniowej. W turnieju oglądać będziemy łącznie 24 drużyny, które podzielone zostały na sześć grup.

Rozpoczął się Puchar Narodów Afryki. Maroko - Komory na inaugurację

Tegoroczny turniej odbywa się w Maroko. W pierwszym meczu reprezentacja gospodarzy zmierzyła się na wyremontowanym Stadionie Księcia Moulaya Abdellaha w Rabacie z Komorami. Maroko mogło wyjść na prowadzenie w 11. minucie. Do rzutu karnego podszedł Soufiane Rahimi. Wykonał on jednak fatalnie jedenastkę, a piłkę po jego strzale obronił Yannick Pandor.

Do przerwy był bezbramkowy remis. Miejscowi kibice na pierwszego gola mistrzostw czekali aż do 55. minuty. Po zespołowej akcji szczęście uśmiechnęło się do Brahima Diaza, który na co dzień gra w Realu Madryt. W 74. minucie wynik spotkania na 2:0 ustalił Ayoub El Kaabi, który chwilę wcześniej pojawił się na boisku. Jego bramka była jednak niezwykłej urody. Pokonał on bramkarza rywali strzałem efektowną przewrotką.

Marokańczycy są jednym z głównych faworytów do wygrania turnieju. Na triumf w tych rozgrywkach czekają jednak od 50 lat. Triumfowali w 1976 roku. W 2004 roku zajmowali drugie miejsce, a w 1980 roku zdobyli brązowe medale.

W grupie A występują jeszcze Mali i Zambia. Te drużyny zmierzą się w poniedziałek o godz. 15:00. Puchar Narodów Afryki potrwa do 18 stycznia.

Statystyki meczu Maroko 2 - 0 Komory Posiadanie piłki 72% 28% Strzały 15 5 Strzały celne 7 2 Strzały niecelne 4 3 Strzały zablokowane 4 0 Ataki 126 63

