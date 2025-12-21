O tym dniu Polacy nigdy nie zapomną. Boruc usłyszał pytanie, nie wahał się ani chwili. Skomentował decyzję Nawałki

Reprezentacja Polski w piłce nożnej w XXI wieku rozegrała jeden turniej, o którym być może będziemy jeszcze opowiadać przez długie lata. Mowa rzecz jasna o tym, co wydarzyło się we Francji latem 2016 roku. Wówczas Biało-Czerwoni w roli "czarnego konia" polecieli na mistrzostwa Europy.

Sytuacja kadry prowadzonej wówczas przez Adama Nawałkę była naprawdę dobra. W fazie grupowej Biało-Czerwoni spisali się na tyle dobrze, że ze spokojem mogli wyczekiwać fazy pucharowej i walki nawet o medale. Głosy o "czarnym koniu" zdecydowanie odnajdywały swoje odzwierciedlenie na boisku.

Boruc wrócił do Euro. Co za słowa o Nawałce

Pierwszy mecz fazy pucharowej był bardzo emocjonujący, ale po serii rzutów karnych Polacy pokonali Szwajcarów. W kolejnym spotkaniu przeszkoda była już trudniejsza, bo rywalami byli Portugalczycy. Ponownie podopieczni Adama Nawałki musieli walczyć o swoje w karnych.

Niestety tym razem Biało-Czerwoni musieli uznać wyższość przeciwnika, a spora krytyka spadła na Łukasza Fabiańskiego, który nie obronił żadnego karnego. Wśród kibiców pojawiało się wówczas pytanie, czy los naszej kadry byłby inny, gdyby Adam Nawałka do bronienia karnych wysłał Artura Boruca, który uznawany był za eksperta w tej materii.

W końcu pytanie o tę kwestię usłyszał także sam Boruc. - Cieszę się, że mnie nie wpuścił. Łukasz Fabiański na pewno nie czułby się komfortowo. (…) Adam Nawałka podjął wtedy fantastyczną decyzję - powiedział w rozmowie na kanale "Meczyki.pl" były bramkarz reprezentacji Polski.

Łukasz Gawrjołek: W trakcie uzupełniania protokołu meczowego jedno pole zostało pominięte. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Algorytm nie wliczał do analizy takich czynników jak pogoda, szansa rzutów karnych czy piłkarzy w reprezentacjach. Polska nie dostała więc w symulacjach dodatkowych punktów za Lewandowskiego 123RF/PICSEL

Artur Boruc i stracony gol z 92 metrów przeciwko Stoke FLPA/Chris Brunskill East News

Artur Boruc Grzegorz Wajda/REPORTER East News