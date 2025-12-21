Barcelona wygrała, w tle wielki dramat kolegi Lewandowskiego. Flick powiedział jasno

Po porażce 0:3 z Chelsea w ramach fazy ligowej Ligi Mistrzów FC Barcelona wygrywa wszystko. Ekipa Hansiego Flicka pokonała po drodze m.in. Atletico Madryt, czy Eintracht Frankfurt, dzięki czemu była niepokonana od sześciu spotkań. Passa mogła zostać przedłużona w niedzielę, gdy na Estadio de la Ceramica "Dumę Katalonii" podjął Villarreal.

Drużyna prowadzona przez Marcelino jest rewelacją ligi i plasuje się na 4. miejscu. Mimo to Barcelona kolejny raz potwierdziła swoją formę i pewnie wygrała ten mecz 2:0. Udało to się nawet bez kilku kluczowych zawodników. W końcu z problemów zdrowotnych udziału nie mogli wziąć Pedri, o czym pisaliśmy tutaj, Gavi i Dani Olmo.

Do tego dochodzą problemy Ronalda Araujo, a tuż przed spotkaniem pojawiła się informacja o poważnej kontuzji Andreasa Christensena. Kilka słów o nieobecnych niedługo po zakończeniu meczu powiedział wspomniany już Hansi Flick. Na konferencji prasowej szczególne życzenia wysłał właśnie wymienionym wcześniej zawodnikom.

- Musimy teraz świętować Boże Narodzenie z rodziną, uważam, że to ważne. Życzę wszystkim wszystkiego dobrego, a szczególnie Daniemu (Olmo), Gaviemu, Pedriemu czy Ronaldowi (Araujo), którzy nie mogli dziś tu być - mówił cytowany przez "Sport".

Flick zapowiada, mogą być transfery. Ależ słowa

Osobno wypowiedział się także ws. swojego defensora. Jak przyznał, niewykluczone, że podczas nadchodzącego okienka transferowego Barcelona może się rozglądać za nowym obrońcą. Niemiecki trener zapowiedział, że porozmawia na ten temat z Deco, czyli dyrektorem sportowym klubu. Do tego dodał, że liczy na powrót do zdrowia Christensena.

- Zobaczymy. Porozmawiam z Deco. Najważniejsze jest, by Andreas wrócił zdrowy. Był w dobrym momencie - dodał.

Następny mecz Barcelona rozegra już w 2026 roku. Będzie to spotkanie z RCD Espanyol. Rywalizacja zaplanowana jest na 3 stycznia na godz. 21:00.

Villarreal CF – FC Barcelona 0-2. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports Eleven Sports

Hansi Flick MATTHIEU MIRVILLE / MATTHIEU MIRVILLE / DPPI VIA AFP AFP

Andreas Christensen Urbanandsport / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Robert Lewandowski po przegranej z Sevillą MATTHIEU MIRVILLE AFP