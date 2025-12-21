Partner merytoryczny: Eleven Sports

Barcelona wygrała, w tle wielki dramat kolegi Lewandowskiego. Flick powiedział jasno

Kolejny raz FC Barcelona pokazała klasę i pokonała 2:0 małą rewelację LaLigi, Villarreal. Co ciekawe, Hansi Flick musiał sobie radzić bez kilku ważnych zawodników. Do tego doszła także poważna kontuzja Andreasa Christensena. Niemiecki szkoleniowiec niedługo po ostatnim gwizdku zabrał głos m.in. właśnie w sprawie Duńczyka. Jak zdradził niewykluczone są transfery.

Piłkarze w strojach FC Barcelony oraz członkowie sztabu szkoleniowego stoją na linii bocznej boiska podczas trwającego meczu. W tle widoczne są ławki rezerwowych oraz reklamy sponsorów.
Hansi Flick i piłkarze Barcelony Alex Caparros/Getty ImagesGetty Images

Po porażce 0:3 z Chelsea w ramach fazy ligowej Ligi Mistrzów FC Barcelona wygrywa wszystko. Ekipa Hansiego Flicka pokonała po drodze m.in. Atletico Madryt, czy Eintracht Frankfurt, dzięki czemu była niepokonana od sześciu spotkań. Passa mogła zostać przedłużona w niedzielę, gdy na Estadio de la Ceramica "Dumę Katalonii" podjął Villarreal.

Drużyna prowadzona przez Marcelino jest rewelacją ligi i plasuje się na 4. miejscu. Mimo to Barcelona kolejny raz potwierdziła swoją formę i pewnie wygrała ten mecz 2:0. Udało to się nawet bez kilku kluczowych zawodników. W końcu z problemów zdrowotnych udziału nie mogli wziąć Pedri, o czym pisaliśmy tutaj, Gavi i Dani Olmo.

    Do tego dochodzą problemy Ronalda Araujo, a tuż przed spotkaniem pojawiła się informacja o poważnej kontuzji Andreasa Christensena. Kilka słów o nieobecnych niedługo po zakończeniu meczu powiedział wspomniany już Hansi Flick. Na konferencji prasowej szczególne życzenia wysłał właśnie wymienionym wcześniej zawodnikom.

    - Musimy teraz świętować Boże Narodzenie z rodziną, uważam, że to ważne. Życzę wszystkim wszystkiego dobrego, a szczególnie Daniemu (Olmo), Gaviemu, Pedriemu czy Ronaldowi (Araujo), którzy nie mogli dziś tu być - mówił cytowany przez "Sport".

    Flick zapowiada, mogą być transfery. Ależ słowa

    Osobno wypowiedział się także ws. swojego defensora. Jak przyznał, niewykluczone, że podczas nadchodzącego okienka transferowego Barcelona może się rozglądać za nowym obrońcą. Niemiecki trener zapowiedział, że porozmawia na ten temat z Deco, czyli dyrektorem sportowym klubu. Do tego dodał, że liczy na powrót do zdrowia Christensena.

      - Zobaczymy. Porozmawiam z Deco. Najważniejsze jest, by Andreas wrócił zdrowy. Był w dobrym momencie - dodał.

      Następny mecz Barcelona rozegra już w 2026 roku. Będzie to spotkanie z RCD Espanyol. Rywalizacja zaplanowana jest na 3 stycznia na godz. 21:00.

      Villarreal CF – FC Barcelona 0-2. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports)Eleven SportsEleven Sports

      Hansi Flick
      Hansi FlickMATTHIEU MIRVILLE / MATTHIEU MIRVILLE / DPPI VIA AFPAFP
      Andreas Christensen
      Andreas ChristensenUrbanandsport / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP
      Piłkarz ubrany w pomarańczową koszulkę z herbem klubu FC Barcelona, szeroko uśmiecha się, stojąc na boisku podczas meczu piłkarskiego.
      Robert Lewandowski po przegranej z SevilląMATTHIEU MIRVILLEAFP

