Popłoch przed barażami. Mogą zagrać z Polakami o mundial. Katastrofalne wieści

W Szwecji zapanował uzasadniony niepokój. W sobotnim meczu Tottenhamu z Liverpoolem (1:2) po 20 minutach murawę musiał opuścić napastnik gości Alexander Isak. Reprezentant "Trzech Koron" doznał kontuzji w wyniku bezpardonowej interwencji rywala. Sprawa wygląda na tyle poważnie, że 26-letni zawodnik może nie zagrać w barażach o awans do finałów MŚ. Skandynawowie to potencjalni rywale Polaków, do bezpośredniej konfrontacji może dojść w meczu o wszystko.

Alexander Isak to jeden z filarów reprezentacji Szwecji. W drużynie narodowej debiutował w 2017 roku. Do tej pory rozegrał w niej 56 meczów i strzelił 16 goli.

Te statystyki mogą przez dłuższy czas pozostać na obecnym pułapie. 26-letni napastnik doznał źle wyglądającej kontuzji w sobotnim meczu Tottenham - Liverpool. Brakuje podstaw, by silić się na optymizm.

Szwecja - Polska w finałowym barażu o mundial? Alexander Isak właśnie rozpoczął wyścig z czasem

Isak nie rozpoczął potyczki z Tottenhamem w wyjściowej jedenastce. Pojawił się na murawie zaraz po przerwie. W 56 minucie otworzył wynik spotkania. Doznał jednak urazu w wyniku bezpardonowej interwencji Micky'ego van de Vena.

Wysiłki sztabu medycznego nie na wiele się zdały. Piłkarz Liverpoolu musiał opuścić plac gry. Konfrontacja zakończyła się zwycięstwem "The Red" 2:1.

Snajper w niedzielę badania, ale wciąż nie pozwalają one na dokładną diagnozę. Dodatkowe testy przeprowadzone zostaną w poniedziałek. Wszystko wskazuje jednak na to, że konieczny będzie dłuższy rozbrat z futbolem.

    Mimo że Szwedzi nie wygrali żadnego starcia w grupowej fazie eliminacji MŚ, znaleźli się w barażach. To efekt dobre postawy w Lidze Narodów. W półfinale zagrają z Ukrainą w Walencji.

    Jeśli 26 marca okażą się lepsi, a jednocześnie reprezentacja Polski upora się z Albanią, właśnie ekipa "Trzech Koron" będzie naszym rywalem w finale tej fazy kwalifikacji. Do bezpośredniej konfrontacji dojdzie 31 marca w Solnej.

    Ostatniego lata Isak przeszedł z Newcastle na Anfield Road za 125 mln funtów. Jesienią regularnie zawodził. Rozegrał 16 spotkań, zdobył tylko trzy bramki (dwie w Premier League) i zaliczył jedną asystę.

      Za nami losowanie MŚ. "Łatwiej wyjść z grupy na mundialu, niż awansować przez baraże"Polsat Sport
