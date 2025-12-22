Wielki triumf polskiego siatkarza. Popis w finale mistrzostw świata

Osaka Bluteon w finale Klubowych Mistrzostw Świata grała po raz pierwszy w historii. Przystąpiła do niego po znakomitym półfinale, w którym rozbiła 3:0 Aluron CMC Wartę Zawiercie. W finale czekała jednak Sir Sicoma Monini Perugia, czyli pogromca brazylijskiego Volei Renata i główny faworyt turnieju.

I w pierwszym secie siatkarze japońskiej drużyny zderzyli się ze świetnie dysponowanymi rywalami. Perugia objęła prowadzenie 4:1, szybko asem serwisowym popisał się jej polski przyjmujący Kamil Semeniuk.

Co prawda Osaka odpowiedziała, doprowadzając do remisu, ale od stanu 13:13 na boisku dominowali już zawodnicy z Włoch. Perugia miała zdecydowaną przewagę w punktowych blokach - świetnie wypadał w tym elemencie Wassim Ben Tara, tunezyjski atakujący z polskim paszportem. Włosi dość swobodnie wygrali 25:20.

Klubowe Mistrzostwa Świata. Perugia w natarciu, Kamil Semeniuk w formie

A przecież pierwszy mecz obu drużyn w fazie grupowej był niezwykle zacięty. Perugia wygrała dopiero po tie-breaku, w dodatku rozstrzygniętym przy stanie 23:21. I początek drugiego seta w finale KMŚ był już w wykonaniu Japończyków nieco lepszy.

Z dobrej strony pokazywał się atakujący Yuji Nishida, ale po asie serwisowym Simone Giannellego to zespół z Europy prowadził 9:7. Wkrótce przewaga Perugii sięgnęła czterech punktów.

W trudnych sytuacjach dobrze radził sobie Semeniuk, choć kiedy popełnił błąd w ataku, Włosi prowadzili już tylko 21:19. Ale mieli wszystko pod kontrolą - wygrali 25:21, a w ostatniej akcji w polu zagrywki pomylił się Antoine Brizard, rozgrywający Osaki.

Siatkówka. Kamil Semeniuk triumfuje po raz trzeci

Srebrni medaliści azjatyckiej Ligi Mistrzów zerwali się na początku trzeciego seta. Kiedy odskoczyli na trzy punkty, trener Perugii błyskawicznie poprosił o przerwę. Tyle że po niej w efektownym ataku z tzw. szóstej strefy błysnął Miguel Lopez i Osaka prowadziła 9:4.

Włosi gonili, ale długo nie mogli doprowadzić do remisu. W końcu ich trener Angelo Lorenzetti zdecydował się na dwie zmiany, ściągając z boiska m.in. przyjmującego Ołeha Płotnickiego. Osaka prowadziła jeszcze 24:22, ale nie wykorzystała szansy. W grze na przewagi górą byli rywale z Europy - Japończycy nie ustrzegli się błędów i przegrali 27:29.

Dla Perugii to już trzeci tytuł klubowego mistrza świata. Wcześniej Włosi triumfowali w 2022 i 2023 r. Po raz trzeci w KMŚ triumfuje również Semeniuk.

Kamil Semeniuk - najlepsze akcje w półfinale KMŚ 2025 Polsat Sport

Kamil Semeniuk, przyjmujący Perugii volleyballworld.com materiały prasowe

Simone Giannelli, kapitan i rozgrywający Perugii VolleyballWorld materiały prasowe

Siatkarze Osaka Bluteon volleyballworld.com materiały prasowe