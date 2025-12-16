Rankingi medialności klubów: ORLEN Wisła Płock i PGE MKS El-Volt Lublin najczęściej w mediach

ORLEN Wisła Płock przed Industrią Kielce

Największą liczbę publikacji wśród klubów ORLEN Superligi zanotowała ORLEN Wisła Płock, o której w tym okresie ukazało się 10 507 materiałów medialnych. Na drugim miejscu znalazła się Industria Kielce z wynikiem 9 889 publikacji, a podium zamknęła Corotop Gwardia Opole z liczbą 3 839 publikacji. Wysokie wyniki odnotowały również PGE Wybrzeże Gdańsk (3 598) oraz Rebud KPR Ostrovia (3 101).

PGE MKS El-Volt Lublin liderem zestawienia

Wśród zespołów ORLEN Superligi Kobiet najczęściej pojawiającym się w mediach klubem był PGE MKS El-Volt Lublin, o którym odnotowano 3 438 publikacji. Drugie miejsce zajęło KGHM Zagłębie Lubin (2 028 publikacji), a trzecie Energa Start Elbląg (1 873 publikacje). Tuż za podium uplasowały się KPR Gminy Kobierzyce (1 837) oraz Enea MKS Gniezno (1 799), które również odnotowały silną obecność medialną w analizowanym okresie.

Zasięg i wartość medialna - Industria Kielce przed ORLEN Wisłą Płock

W dalszej części raportu Instytut Monitorowania Mediów przeanalizował zasięg oraz wartość ekwiwalentu reklamowego (AVE).

Zdecydowanym liderem tego zestawienia pozostaje Industria Kielce, której łączny zasięg medialny wyniósł ponad 309 milionów kontaktów, a wartość AVE oszacowano na niemal 52 miliony złotych.

Na drugim miejscu uplasowała się ORLEN Wisła Płock - 250 milionów zasięgu i ponad 44 miliony złotych AVE potwierdzają silną pozycję klubu w polskim sporcie. Podium uzupełniła Corotop Gwardia Opole, której działania komunikacyjne przełożyły się na ponad 56 milionów zasięgu oraz 15 milionów złotych ekwiwalentu reklamowego.

PGE MKS El-Volt Lublin ponownie na czele

W zestawieniu medialnym drużyn ORLEN Superligi Kobiet najwyższe pozycje zajęły PGE MKS El-Volt Lublin, KPR Gminy Kobierzyce oraz KGHM Zagłębie Lubin.

Liderem rankingu został PGE MKS El-Volt Lublin, którego materiały medialne osiągnęły zasięg ponad 52,7 miliona kontaktów, a wartość ekwiwalentu reklamowego (AVE) wyniosła imponujące 21,8 miliona złotych.

Drugie miejsce zajął KPR Gminy Kobierzyce z wynikiem 25 milionów zasięgu i 6,6 miliona złotych AVE, a podium zamknęło KGHM Zagłębie Lubin (22,6 miliona zasięgu, 5,1 miliona złotych AVE).

Zepter KPR Legionowo - Netland MKS Kalisz. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport