Zalewski wysłał trenerowi sygnał. Wielkie wejście z ławki. Polak bohaterem
Nicola Zalewski jak na razie w zespole Atalanty nie zdołał zapracować na pozycję niekwestionowanego zawodnika wyjściowego składu. Polak aktualnie jest raczej zmiennikiem i nie zawsze, gdy wchodzi z ławki robił to, czego oczekiwał od niego trener. Nie można tego napisać o występie Zalewskiego w meczu 16. kolejki Serie A z Genoą. Polak pojawił się na placu gry w 69. minucie. Występ spuentował przepiękną asystą przy golu dającym wygraną.
Ostatni rok kariery Nicoli Zalewskiego to istny rollercoaster. Wystarczy napisać, że rok temu o tej porze reprezentant Polski był zawodnikiem AS Roma. W styczniu zmienił klub, przenosząc się do Interu Mediolan na półroczne wypożyczenie. Po sześciu miesiącach w Mediolanie, znów zmienił klub.
Latem 2025 roku do Interu zgłosiła się Atalanta Bergamo, która wyłożyła za reprezentanta Polski niecałe 20 milionów euro. Zalewski przyjął propozycję z Bergamo i już na stałe związał się z "La Deą" na dłuższy czas. Początek w nowym zespole jest jednak dla Nicoli dość trudny.
Zalewski na ustach Włochów. Uratował drużynę
Budowa pozycji w ekipie z Bergamo jak na razie idzie Zalewskiemu dość mozolnie i stanowi raczej opcję do wejścia z ławki. Nie zawsze pojawiając się na boisku spisywał się na tyle dobrze, żeby wysłać trenerowi sygnał, że należy na niego stawiać. Nieco inaczej sytuacja wyglądała w 16. kolejce Serie A.
Zalewski spotkanie z Genoą rozpoczął na ławce rezerwowych. Na placu gry pojawił się w 69. minucie przy wyniku 0:0. Najpierw groźnie zderzył się z rywalem głowami i został ukarany żółtą kartką. Potem oddał bardzo groźny strzał z dystansu, zmuszając bramkarza do interwencji, następnie doskonale dośrodkował na głowę kolegi.
Z tego wszystkiego gola jednak nie było. Ten "przyszedł" w końcu w doliczonym czasie gry do drugiej połowy. Zalewski podjął się wykonania ostatniego rzutu rożnego w meczu i dośrodkował idealnie na głowę Isaka Hiena. Szwedzki obrońca doskonale wykorzystał wrzutkę Nicoli i strzelił gola na wagę cennej wygranej.