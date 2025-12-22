Superliga i Interia Sport dalej grają razem

Współpraca między Superligą sp. z o.o. a Interią Sport rozpoczęła się w sezonie 2023/2024 i od początku koncentruje się na szerokiej promocji piłki ręcznej w Polsce. Kibice mogą znaleźć w serwisie bogaty pakiet materiałów poświęconych rozgrywkom m.in. zapowiedzi i relacje z meczów, relacje live, wywiady z zawodnikami i trenerami oraz skróty spotkań. Interia Sport typuje również najlepszych zawodników i zawodniczki każdej serii oraz miesiąca w ORLEN Superlidze oraz ORLEN Superlidze Kobiet. Ponadto eksperci Interii Sport wybierają zawodników i zawodniczki do najlepszej siódemki każdej serii rozgrywek.

- Wspólnie z Interią stworzyliśmy silne partnerstwo, które realnie wpływa na popularyzację piłki ręcznej w Polsce. Dzięki kontynuacji współpracy możemy dalej rozwijać ten potencjał i docierać do coraz szerszego grona kibiców. Interia to solidny partner, który doskonale rozumie specyfikę naszej dyscypliny oraz publikuje setki materiałów o rozgrywkach dla blisko 5 milionów użytkowników swojego portalu. To dla nas ogromna wartość i ważne partnerstwo - mówi Piotr Należyty, Prezes Superligi sp. z o.o.

Interia Sport pozostała również Patronem Medialnym Superpucharu Polski w piłce ręcznej, zapewniając kibicom dostęp do relacji, wywiadów i materiałów zza kulis. Portal szczegółowo relacjonował imprezę, dostarczając fanom piłki ręcznej unikalnych treści z tego wyjątkowego sportowego święta.

Z ogromną dumą wspieramy - jako Partner Medialny Superligi - rozwój klubowej piłki ręcznej w Polsce. To prawdziwa przyjemność relacjonować i komentować dla milionów kibiców rywalizację najlepszych zawodniczek i zawodników w obu ligach. Cieszymy się, że nasze wspólne działania i pasja do piłki ręcznej od 3 sezonów realnie wpływają na coraz większe zainteresowanie tą dyscypliną w Polsce

Na mocy umowy Interia Sport korzysta z szerokiego pakietu świadczeń promocyjnych w ramach rozgrywek ORLEN Superligi, ORLEN Superligi Kobiet oraz Superpucharu Polski w piłce ręcznej. Branding serwisu jest widoczny m.in. na bandach LED, naklejkach na parkiecie, w kanałach digitalowych ligi, a także na nośnikach podczas Superpucharu Polski.

Interia Sport jest niezawodnym źródłem informacji o najpopularniejszych dyscyplinach w Polsce, w tym piłce ręcznej, siatkówce, tenisie, piłce nożnej oraz lekkoatletyce. Serwis relacjonuje sukcesy "Biało-Czerwonych" na najważniejszych wydarzeniach w Polsce i na świecie. Wspiera także rozgrywki klubowe, które elektryzują kibiców.

Interia posiada w swoim portfolio jeden z najpopularniejszych serwisów sportowych w Polsce. Według badania Mediapanel w listopadzie 2025 roku odwiedziło go 4,7 mln kibiców (Real Users).

KPR Gminy Kobierzyce - TAURON Ruch Szczypiorno Kalisz. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport