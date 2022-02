Gianni Infantino: Przemoc nigdy nie jest rozwiązaniem. WIDEO WIDEO |

Międzynarodowa Federacja Piłkarska oświadczyła w czwartek, że potępia agresję Rosji na Ukrainę. Jak dodano, FIFA będzie monitorować sytuację.



"Obudziliśmy się rano i byliśmy zszokowani tym, co zobaczyliśmy. Bardzo martwimy się tą sytuacją i oczywiście był to również temat, o którym wspominaliśmy dzisiaj na Radzie FIFA. W związku z tym FIFA wyraża nadzieję na szybkie zaprzestanie działań wojennych i pokój na Ukrainie. FIFA potępia również użycie siły przez Rosję na Ukrainie oraz wszelkiego rodzaju przemoc w celu rozwiązania konfliktów. Każdy rodzaj przemocy. Ponieważ przemoc nigdy nie jest rozwiązaniem. Dlatego wzywamy wszystkie strony do przywrócenia pokoju poprzez konstruktywny dialog. I oczywiście FIFA nadal wyraża naszą solidarność z ludźmi dotkniętymi tym konfliktem”